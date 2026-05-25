Direto EUA garantem estar próximos de um acordo “sólido” com Teerão
Acordo em preparação entre Teerão e Washington permitiria que navios voltassem a atravessar Estreito de Ormuz, pelo qual transitava um quinto dos hidrocarbonetos consumidos no mundo antes do conflito.
Os EUA afirmaram esta segunda-feira que continuam prestes a concluir um acordo “sólido” com o Irão, depois de Donald Trump ter atenuado na véspera as esperanças de um acordo iminente para pôr fim à guerra no Médio Oriente.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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