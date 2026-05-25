O evento europeu sobre economia marítima baseia-se em setores e produtos que já funcionam como indústria.

No caso da ostra, a sua dependência do ambiente e da sua circulação como produto vivo explicam porque a origem e a cadeia são tão importantes quando chega ao consumo urbano. A dimensão do setor também fornece contexto. Segundo a Comissão Europeia, em 2020 a aquicultura na UE atingiu 1,2 milhões de toneladas em volume, 3.900 milhões de euros em volume de negócios e empregou diretamente cerca de 57.000 pessoas em cerca de 14.000 empresas, maioritariamente micro e pequenas.

No caso das ostras, esta ligação ao mar é também notória no funcionamento do mercado. A EUMOFA (Observatório Europeu do Mercado para Produtos de Pesca e Aquacultura) sublinha que tanto o comércio interno como externo está focado nas ostras vivas. Proximidade, rotação e disponibilidade condicionam o fluxo do produto e, com isso, a experiência final do consumidor.

Esta dinâmica também está a ser notada nas cidades. À medida que o consumidor aprende a comparar origens e estilos, a ostra deixa de ser apenas um consumo “em segunda mão” e ganha ocasiões de consumo mais repetidas. É aqui que a “última milha” urbana surge como o último elo da cadeia de valor, onde a tendência aponta para experiências breves e unitárias, onde o cliente compreende o que está a escolher.

A Ostras Pedrín está localizada neste campo, que articula a sua proposta como franquia e transforma a origem num guia prático para o consumidor. A sua especialização em ostras e o foco na origem estão ligados à sua estreita colaboração com viveiros em várias partes de Espanha e França, o que lhe permite controlar todo o ciclo, desde a reprodução até ao transporte e serviço. Esta rastreabilidade traduz-se em consistência do produto mesmo ao replicar o conceito em diferentes locais e numa história que aproxima as diferenças de origem, estilos e nuances do cliente.

Outras propostas mostram o mesmo padrão sob diferentes ângulos. Barbillón Madrid (Barbillón Oyster) dá ênfase ao produto e à sazonalidade, uma formulação que se adequa a um consumo em que o cliente procura referências claras e consistentes.

Em Valência, o Ostrabar Valencia apresenta-se como um “bar de ostras” e destaca uma abordagem baseada no conhecimento do produto: “somos produtores de ostras e profissionais no mundo da pesca”. Em termos de mercado, este tipo de narrativa liga o consumo urbano à cadeia anterior: origem e especialização tornam-se parte da experiência, acelerando a normalização do produto junto de públicos mais amplos.