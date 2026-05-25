Exército com 1.300 militares de cinco países europeus para treinar missão NATO

O Exército Português está a realizar até 29 de maio “o maior exercício da componente terrestre”, o Exercício ORION 26, onde participam militares de Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia, com um total de mais de 1.300 militares, para treinar o Battlegroup Europeu, liderado por um oficial português, para uma missão NATO.

O exercício visa treinar “o Battlegroup Europeu 25-2/26-1 (EUBG 25-2/26-1) no planeamento e condução de uma Operação de Gestão de Crises da União Europeia e a Brigada de Intervenção no planeamento e condução de uma operação de Artigo 5º da NATO”, pode ler-se em comunicado.

De acordo com o Exército, o principal objetivo deste exercício militar passa por “integrar as forças pertencentes ao EUBG 25-2/26-1 e integrar as capacidades de Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance (ISTAR) em apoio às operações, permitindo a recolha, processamento e disseminação de informação”.

















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No Exercício ORION 26 participam militares de Portugal, Espanha, França, Itália e Roménia, e conta com mais de 1.300 militares dos cinco países europeus.

“O EUBG 25-1/26-2 é uma força multinacional, de reação Rápida da União Europeia, centrada na componente terrestre, mas que integra forças navais, aéreas e de operações especiais, constituída por cerca de 2.200 militares de Portugal, França, Itália, Roménia e Espanha e que é comandada por um Oficial General do Exército Português, o Comandante da Brigada Mecanizada, de Santa Margarida”, esclareceu o Exército Português em comunicado.

No âmbito do ORION 26, será “certificada a Companhia de Atiradores da Zona Militar da Madeira, com um efetivo de 120 militares, para integrar o EUBG 26-2/27-1”, aferindo que “a prontidão, a interoperabilidade e a capacidade de projeção das forças do Exército Português em contextos multinacionais” também deverão ser reforçadas.

O exercício culmina em 29 de maio, na Brigada Mecanizada, em Santa Margarida, com uma exposição de capacidades e meios das forças participantes e com “um exercício tático com fogos reais empenhando os principais sistemas de armas” utilizados no Orion26.