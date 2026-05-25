Forte procura por profissionais de assuntos públicos eleva os salários e coloca um terço do setor acima dos 80.000 euros por ano

A crescente procura por profissionais de assuntos públicos em Espanha está a exercer uma pressão ascendente sobre os salários do setor, a ponto de quase um terço dos que trabalham nesta atividade receber mais de 80.000 euros brutos por ano, segundo o relatório ‘Assuntos Públicos e Lobby. Radiografia da profissão em Espanha 2025’, preparada pelo Observatório de Assuntos Públicos da Universidade de Navarra e pela Associação de Profissionais de Relações Institucionais (APRI).

O estudo, baseado num inquérito a 331 profissionais realizado entre setembro e outubro de 2025, oferece o retrato mais completo até à data de um grupo que se estabeleceu como uma função estratégica em empresas, associações e instituições. As radiografias retratam um setor altamente qualificado: 99% dos profissionais têm estudos universitários e 90% concluíram um programa de pós-graduação, sendo Ciências Políticas (27%) e Direito (26%) os graus mais frequentes.

64% dos profissionais trabalham em departamentos internos de assuntos públicos dentro de empresas ou associações, enquanto 36% trabalham em empresas de consultoria ou como profissionais independentes. A atividade está concentrada em setores altamente regulados, como Saúde (22%), Energia (15%), Finanças (8%) e Alimentação (8%).

O relatório revela ainda que 78% dos inquiridos consideram importante ou muito importante ter uma regulamentação estadual específica, e que 96% prevêem que a relevância da profissão aumentará ou se manterá nos próximos anos, o que antecipa uma pressão sustentada sobre a procura por perfis especializados.

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA

Neste contexto de escassez de talento qualificado, Esteban González Guitart, fundador, diretor-geral e professor do Instituto AP da Universidade Nebrija – o primeiro e único instituto universitário de ensino superior em assuntos públicos e governo em Espanha – sublinhou a força da procura por perfis formados.

“Empresas e consultoras exigem continuamente os perfis dos nossos estudantes. Os nossos mestrados já estão na segunda edição e, em muitos casos, com lista de espera”, disse González Guitart, que associou esta tração ao alargamento de um mercado que precisa de profissionais preparados para responder à crescente complexidade regulatória.

UM SETOR EM EXPANSÃO

Esta forte tendência de crescimento é confirmada pelo primeiro relatório do Instituto de Coordenadas para a Governação e Economia Aplicada (ICGEA) sobre profissionais e empresas de assuntos públicos em Espanha, que descreve a evolução do setor na última década como “muito positiva”, tanto na sua base profissional como nos serviços de consultoria.

Segundo o Instituto Coordenadas, a economia espanhola está preparada para duplicar o setor sem problemas e cobrir a lacuna com os principais países europeus até 2030, com cerca de 5.000 profissionais e 200 milhões de volumes anuais de empresas especializadas. A análise do ICGEA alerta, no entanto, que Espanha tem um défice de tecnologia aplicada ao setor e programas educativos relacionados com assuntos públicos, em comparação com o Reino Unido e os Estados Unidos, o que poderá dificultar este crescimento se não for corrigido.

O estudo da Universidade de Navarra e do APRI propõe, entre as suas cinco linhas prioritárias de ação, consolidar o setor, promover o talento e a formação especializada, juntamente com a promoção da autorregulação, da digitalização e do fortalecimento da narrativa pública sobre a função social dos assuntos públicos.