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Fox Sports escolhe portuguesa Mediaprobe para medir impacto emocional em tempo real

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A parceria realizou-se durante a emissão da corrida de automobilismo Indy 500, realizada a 24 de maio, em Indianapolis.

A Mediaprobe, empresa portuguesa que avalia o impacto emocional de audiências com base em dados biométricos, foi a parceira selecionada pela Fox Sports para monitorizar as reações emocionais durante a emissão da corrida automobilista Indy 500, realizada a 24 de maio, em Indianapolis.

A colaboração integrou medições efetuadas tanto in-home durante a transmissão da Fox como on-site no Indianapolis Motor Speedway. A monitorização estendeu-se por cerca de seis horas, cobrindo o antes, o durante e o pós-corrida.

A Mediaprobe recolheu sinais biométricos ininterruptos, como a Resposta Galvânica da Pele, para analisar o envolvimento emocional de quem assistia à corrida no recinto e de um painel de telespetadores em casa, explica a empresa, em comunicado. O evento contou com uma assistência estimada de cerca de 350 mil pessoas.

Este projeto reforça a expansão das soluções da Mediaprobe nos Estados Unidos. Atualmente, colabora com os principais protagonistas do setor de media e publicidade, tais como a NBCU, Netflix, Amazon, WPP, além da própria Fox.

Para Pedro Almeida, CEO da Mediaprobe, este marco confirma “o reconhecimento do mercado norte-americano da capacidade da Mediaprobe de trazer medidas inovadoras de medição do impacto emocional de um evento ou conteúdo televisivo, medindo a qualidade da experiência dos espectadores, indo além dos números de audiência ou do preço de um anúncio”.

A relação estratégica entre as empresas já tinha dado frutos no Super Bowl 2025, cujos resultados estão a moldar a estratégia da Fox para o regresso da NFL à estação em 2029.

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