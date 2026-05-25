Greenvolt emite mais 70 milhões de euros em obrigações verdes
Emissão suplementar servirá apoiar a estratégia de crescimento da Greenvolt e o desenvolvimento da sua atividade internacional. Operação foi dirigida exclusivamente a investidores qualificados.
O grupo Greenvolt concluiu uma emissão suplementar de Obrigações Verdes de 70 milhões de euros, elevando o montante total de emissão destas obrigações, que estão previstas decorrer entre 2024 e 2029, para 170 milhões de euros.
“Esta operação foi dirigida exclusivamente a investidores qualificados, mas as obrigações serão fungíveis com as anteriores, podendo ser transacionadas em mercado por qualquer investidor“, explica a empresa, num comunicado enviado às redações.
A emissão suplementar servirá apoiar a estratégia de crescimento da Greenvolt e o desenvolvimento da sua atividade internacional. Em particular, o financiamento permitirá prosseguir o plano de investimento do Grupo em projetos Utility-Scale (de larga escala) nos mercados onde opera.
Neste segmento, a Greenvolt dispõe atualmente de um pipeline de 12,8 GW, dos quais cerca de 1,5 GW se encontram em construção e aproximadamente 700 MW já em operação. Para 2026, o grupo prevê atingir 6,3 GW em fase Ready-to-Build (pronto a construir) e 2,2 GW de capacidade operacional.
“O sucesso desta operação demonstra a confiança dos investidores institucionais na estratégia e no perfil de crescimento da Greenvolt. O reforço deste financiamento permitirá continuar a executar o nosso plano de negócio e reforçar a nossa capacidade de investimento, mantendo simultaneamente uma estrutura financeira adequada às necessidades do Grupo”, afirma o CEO João Manso Neto.
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