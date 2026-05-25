IBEX 35 aproxima-se de máximos históricos, apoiado por planos de crescimento corporativo e apoio de analistas

O ímpeto do mercado é também apoiado por um elevado nível de dinamismo corporativo. Nos últimos meses, empresas cotadas como Iberdrola, ACS, Merlin Properties, Neinor, OHLA, Amper e TSK recorreram ao mercado para financiar os seus planos de expansão, com aumentos de capital no total de cerca de 10.000 milhões de euros.

Estas operações têm sido principalmente direcionadas para impulsionar investimentos em infraestruturas, redes energéticas e centros de dados, bem como para reforçar os balanços e acelerar o crescimento tanto em Espanha como no estrangeiro.

Os analistas destacam que este elevado número de aumentos reflete o dinamismo corporativo do mercado, num contexto em que várias destas operações têm tido uma elevada procura por parte dos investidores, com casos de sobresubscrição.

Ao mesmo tempo, as empresas de análise sublinham que quase metade das 35 ações do IBEX ainda têm potencial de crescimento superior a 10%, apoiado pela melhoria nos resultados corporativos e pela relativa atratividade do mercado acionista espanhol em comparação com outros mercados europeus, com Grifols, Fluidra e Rovi entre as empresas que concentram as maiores expectativas de reavaliação. com rotas próximas de 57%, 38% e 30%, respetivamente.

No entanto, o cenário continua marcado por riscos como a incerteza geopolítica e a evolução da política monetária, fatores que poderão conduzir a episódios de volatilidade a curto prazo. Ainda assim, o consenso dos analistas mantém uma perspetiva construtiva a médio prazo, apoiada pelo fluxo de investimento para o mercado e pelo dinamismo corporativo, elementos que fortalecem a posição do IBEX para prolongar a sua tendência ascendente e aproximar-se dos 20.000 pontos nos próximos 12 meses. Um valor que seria a avaliação mais alta da sua história num contexto em que o índice permanece apenas 3% dos seus registos e em que as previsões dos especialistas têm vindo a melhorar progressivamente ao longo do último ano.