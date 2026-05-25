Livre quer ver auditoria da IGF relativa ao primeiro mandato de Viegas Nunes no SIRESP
Rui Tavares diz que o Livre quer ler "o relatório da IGF ainda antes de qualquer audição parlamentar".
O porta-voz do Livre afirmou esta segunda-feira que o partido quer conhecer o relatório integral da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que analisou o primeiro mandato de Paulo Viegas Nunes na presidência do SIRESP, antes de eventuais audições parlamentares.
“Queremos ver o relatório da IGF ainda antes de qualquer audição parlamentar, que nós também apoiamos”, disse Rui Tavares, em declarações aos jornalistas, à margem de uma iniciativa intitulada “Café com deputados” na sede nacional do partido, em Lisboa.
Em causa está a demissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI), António Pombeiro, que alegou “graves irregularidades” na gestão da SIRESP S.A. durante a presidência do general do Exército Paulo Viegas Nunes, que regressou esta segunda à presidência da empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).
Num esclarecimento à imprensa, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, manifestou “absoluta confiança” em Paulo Viegas Nunes e fez referência a este relatório que escrutinou a atividade do conselho de administração do SIRESP durante o mandato do general do Exército, entre 2022 e 2024, salientando que “não foram apontadas ilegalidades” e “as desconformidades procedimentais então identificadas foram integralmente corrigidas”.
Depois de partidos como o Chega e a IL terem proposto várias audições no parlamento, Rui Tavares afirmou que o partido apoiará esta intenção, acrescentando que as alegações do ex-secretário-geral adjunto do MAI têm que ser esclarecidas.
“Cada vez que há algum tipo de alegação sobre bom comportamento na gestão de fundos públicos, na atribuição de contratos, concursos e por aí afora, de decisões que têm a ver com o erário público e numa matéria tão importante como o SIRESP, (…) tudo é importante e tudo é preocupante e deve ser averiguado até ao fim”, sustentou.
Tavares manifestou-se a favor da estratégia geral “de trazer o SIRESP tanto quanto possível para o domínio público no que representa de poupar custos e de não estar capturado por interesses de operadoras, algumas das quais são bem conhecidas no mercado e que não puseram o SIRESP a funcionar como deve ser”.
Contudo, o porta-voz do Livre distinguiu a estratégia dos responsáveis. “Quando há alegações acerca de pessoas, o que é importante para todos, para o público enquanto coletivo, para o país, mas também para os próprios interessados é que as coisas esclareçam cabalmente”, insistiu.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Livre quer ver auditoria da IGF relativa ao primeiro mandato de Viegas Nunes no SIRESP
{{ noCommentsLabel }}