Depressão Kristin

Mau tempo. Marinha Grande desmantela Parque de Exposições por risco de colapso

O município está a proceder à "demolição controlada dos edifícios, ao desmantelamento de estruturas, à remoção e triagem de resíduos", além da limpeza das áreas afetadas pela depressão Kristin.

Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande, destruído pela depressão KristinCM Marinha Grande 25 maio, 2026

Perante o iminente “risco de colapso total ou parcial de alguns dos pavilhões” do Parque Municipal de Exposições da Marinha Grande, a autarquia já arrancou com a sua demolição e desmantelamento. Num investimento a rondar os 455 mil euros, a empreitada visa garantir a segurança da população face aos estragos causados pela tempestade Kristin, que assolou de forma particularmente intensa a região Centro do país a 28 de janeiro deste ano.

Em causa está a “demolição controlada dos edifícios, o desmantelamento de estruturas, a remoção e triagem de resíduos“, além da limpeza das áreas afetadas pelo mau tempo que “comprometeram a segurança estrutural dos edifícios e inviabilizaram a sua utilização pública”, detalha o município presidido pelo socialista Paulo Vicente.

Para a autarquia, esta é “uma intervenção inadiável, tendo em conta o risco de colapso total ou parcial de alguns dos pavilhões e a impossibilidade de garantir condições de segurança para trabalhadores, utilizadores e população em geral”.

Já os trabalhos de requalificação deste equipamento ficarão para uma fase posterior, assim que a Câmara da Marinha entenda estarem reunidas as condições necessárias, segundo explicou numa nota enviada às redações.

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