Mediadora Grumese quer alcançar 70 mil contabilistas certificados da OCC

A mediadora de seguros multimarca Grumese e a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), celebraram um protocolo de colaboração, “reforçando o compromisso no apoio aos profissionais e empresas com soluções de seguros ajustadas às suas necessidades”, justifica a mediadora.

O acordo, que já se encontra em vigor, estabelece uma parceria institucional que permite aos membros da Ordem acederem a um conjunto de vantagens no âmbito da carteira de seguros disponível, “beneficiando de acompanhamento especializado, aconselhamento personalizado e condições comerciais diferenciadas com vales de desconto entre 5 e 10 euros, em novas apólices, tanto em seguros pessoais como empresariais”, acrescenta a Grumese.

Através deste protocolo, a Grumese coloca ao serviço dos Contabilistas Certificados seguros Automóvel, Acidentes de Trabalho, Multirrisco Habitação, Multirriscos Empresas e seguros de Vida.

A Grumese trabalha em grupo com a Exato Seguros, uma sociedade na qual a Grumese tem uma participação social de 33,3%, obtendo em conjunto um volume de negócio agrupado das duas empresas de cerca de 1 milhão de euros, para um volume de 8,5 milhões de euros de carteira. Na Exato, a Grumese é parceira da Wellow Network – um grupo que envolve 13 empresas de Recursos Humanos, Outsourcing, Energia & Telecomunicações, Mediação Imobiliária, Mediação de Seguros e Restauração.

O protocolo agora assinado com a OCC insere-se na estratégia da Grumese de “desenvolver parcerias institucionais que acrescentem valor real aos profissionais e às empresas, promovendo uma cultura de proteção, prevenção e segurança”, refere José Monteiro, Managing Director da Grumese.