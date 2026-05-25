Meo exige 82 milhões ao Estado por exclusão da Huawei do 5G
Operadora da Altice Portugal alega que as decisões tomadas pela Comissão de Avaliação de Segurança causaram “danos especiais e anormais”, obrigando à substituição de fornecedores.
A Meo avançou com uma ação judicial contra o Estado português para reclamar uma indemnização de 81,7 milhões de euros relacionada com a exclusão da Huawei das redes 5G, avança o Público (acesso pago)
A operadora da Altice Portugal alega que as decisões tomadas pela Comissão de Avaliação de Segurança em 2023 causaram “danos especiais e anormais”, obrigando à substituição de fornecedores e gerando desta forma custos elevados para a empresa.
O processo deu entrada no Tribunal Administrativo de Lisboa e representa um dos maiores pedidos de compensação recentes envolvendo o setor das telecomunicações em Portugal. Além do Ministério Público, é visado o Centro Jurídico do Estado, segundo os dados inscritos no portal Citius.
Um estudo da EY, a pedido da tecnológica chinesa, estimou que só a substituição de equipamentos da Huawei nas redes 5G em Portugal por outros de outras marcas poderia custar 339 milhões de euros às operadoras de telecomunicações.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Meo exige 82 milhões ao Estado por exclusão da Huawei do 5G
{{ noCommentsLabel }}