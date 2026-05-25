Meo exige 82 milhões ao Estado por exclusão da Huawei do 5G

A Meo avançou com uma ação judicial contra o Estado português para reclamar uma indemnização de 81,7 milhões de euros relacionada com a exclusão da Huawei das redes 5G, avança o Público (acesso pago)

A operadora da Altice Portugal alega que as decisões tomadas pela Comissão de Avaliação de Segurança em 2023 causaram “danos especiais e anormais”, obrigando à substituição de fornecedores e gerando desta forma custos elevados para a empresa.

O processo deu entrada no Tribunal Administrativo de Lisboa e representa um dos maiores pedidos de compensação recentes envolvendo o setor das telecomunicações em Portugal. Além do Ministério Público, é visado o Centro Jurídico do Estado, segundo os dados inscritos no portal Citius.

Um estudo da EY, a pedido da tecnológica chinesa, estimou que só a substituição de equipamentos da Huawei nas redes 5G em Portugal por outros de outras marcas poderia custar 339 milhões de euros às operadoras de telecomunicações.