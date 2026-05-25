Mercado global de M&A arranca 2026 com subida de 28%

O mercado global de fusões e aquisições (M&A) manteve a trajetória de recuperação no primeiro trimestre de 2026, com o valor total das operações a crescer 28% e o volume a aumentar 9% face ao mesmo período de 2025, de acordo com uma análise da consultora Bain & Company divulgada esta segunda-feira.

As operações acima de cinco mil milhões de dólares (cerca de 4,3 mil milhões de euros) continuaram a concentrar uma parte significativa da atividade, representando quase metade do valor total do mercado. Por sua vez, o valor médio das operações aumentou 13% face ao primeiro trimestre de 2025, sublinha.

Entre os principais responsáveis pelo crescimento do valor transacionado no trimestre encontram-se os setores de bens de consumo, saúde e serviços financeiros. Por outro lado, a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) registou a “evolução mais expressiva” entre as principais geografias, com o valor das operações a subir 61% em termos homólogos num “contexto de recuperação gradual da atividade na Europa”.

A Bain & Company destaca ainda o forte crescimento do capital de risco, que avançou 167% no trimestre, impulsionado sobretudo por grandes investimentos em empresas ligadas à inteligência artificial. “As empresas estão a voltar a realizar operações de M&A para acelerar transformação e ganhar escala em áreas estratégicas, sobretudo tecnologia e inteligência artificial”, resume o partner Álvaro Pires, citado numa nota em que salienta ainda como os “investidores continuam seletivos e mais focados na capacidade de execução pós-aquisição”.