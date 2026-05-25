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“O Futuro é + do que parece” é a nova minissérie digital da Atlântica

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A conceção criativa, estratégia de amplificação digital e assessoria de imprensa são da responsabilidade da Central de Informação.

A Atlântica — Instituto Universitário apostou numa campanha para esclarecer dúvidas e desmistificar conceitos em torno do ensino superior, no ano em que assinala 30 anos de atividade. A minissérie “O Futuro é + do que parece” é protagonizada pelo criador de conteúdo Manel Carrapatoso, tendo sido já lançado o primeiro episódio de um total de sete vídeos nas redes sociais do instituto. .

O objetivo da iniciativa passa por aproximar o ensino superior das gerações mais jovens através dos formatos e plataformas que dominam o consumo digital. Para complementar a campanha digital, as mensagens “O Futuro é + do que parece” vão também estar presentes em pontos estratégicos de Lisboa, através da rede de mupis e transportes públicos — processo coordenado pela Central de Informação com a MOP.

A minissérie surge como formato vox pop e procura explorar algumas das principais questões que marcam a relação dos jovens com o ensino superior, o futuro profissional e as transformações do mercado de trabalho. Ao longo da série, a campanha pretende desafiar algumas das perceções mais comuns associadas ao futuro académico e profissional das novas gerações. O primeiro episódio, agora revelado, parte da pergunta: “Para quê estudar se tenho internet?”

@atlantica_portugal

Aprender é fácil. Saber mesmo é outra conversa 👀​ O @Manel Carrapatoso foi às ruas de Lisboa descobrir se o Google já substituiu o ensino superior. Spoiler: não substituiu.​ #Atlântica #OFuturoÉMaisDoQueParece #TikTokEstudante #EnsinoSuperior #GenZ

♬ som original - Atlântica

Os restantes episódios serão lançados ao longo das próximas semanas, abordando temas como inteligência artificial, empregabilidade, empreendedorismo, salários e percursos académicos não lineares, procurando desafiar ideias pré-concebidas e estimular a reflexão em torno do futuro.

A forma como os jovens consomem informação e se relacionam com o mundo mudou profundamente nos últimos anos e as instituições de ensino superior têm de saber acompanhar essa transformação. Esta campanha representa uma nova abordagem da Atlântica à comunicação digital, através de formatos mais próximos, autênticos e alinhados com as plataformas onde as novas gerações estão presentes diariamente”, afirma Natália Espírito Santo, diretora geral da Atlântica, citada em comunicado.

A responsável destaca ainda que “esta aposta em conteúdos desenvolvidos especificamente para redes sociais e em colaboração com criadores de conteúdo representa também uma forma de aproximar o ensino superior das dúvidas reais dos jovens, promovendo uma reflexão sincera”.

A estratégia inclui ainda a participação de estudantes embaixadores da Atlântica na criação de conteúdos ligados à vida no campus, tendências digitais e experiências académicas do quotidiano para publicação no TikTok.

A conceção criativa, estratégia de amplificação digital e assessoria de imprensa são da responsabilidade da Central de Informação.

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