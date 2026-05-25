Onda de calor na Europa bate recordes para maio

Uma onda de calor está a atingir a Europa, com temperaturas recorde para maio e alertas das autoridades em países como Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Áustria e República Checa.

Em Espanha, a Agência Estatal de Meteorologia (AEMET) indicou que, depois das temperaturas “muito elevadas para esta altura do ano” registadas durante o fim de semana – entre cinco e dez graus Celsius (ºC) acima da média –, a onda de “calor sufocante” no país vai intensificar-se mais ainda esta semana.

O porta-voz da AEMET, Rubén del Campo, anunciou uma subida das temperaturas a partir de quarta-feira em grande parte da Península Ibérica: os termómetros vão atingir cerca de 40ºC em cidades como Badajoz, e muitas zonas terão “noites tropicais”, com as mínimas a não descerem abaixo dos 20ºC. “Estamos a viver uma onda de calor com temperaturas típicas do pico do verão, no final de maio. A situação vai continuar durante pelo menos toda a semana”, sublinhou.

Cinco comunidades autónomas do norte de Espanha – Astúrias, Cantábria, País Basco, Castela e Leão e Galiza – e as ilhas Canárias estão já sob alerta amarelo devido não só a temperaturas acima dos 34ºC como também a tempestades com possibilidade de granizo e rajadas de vento muito fortes.

Também França está a atravessar uma onda de calor sem precedentes, especialmente no início da temporada, que no domingo resultou em temperaturas recorde para maio e casos de doença associados à prática de desporto, com dezenas de pessoas hospitalizadas em estado grave em vários pontos do país e um morto em Paris durante uma corrida.

Esta manhã, os serviços meteorológicos franceses emitiram um alerta amarelo para 18 departamentos, incluindo Paris e grande parte do oeste de França devido à onda de calor em curso, iniciada no fim de semana com ar quente do norte de África retido sobre o país por um sistema de altas pressões no norte.

No mais recente boletim, a Météo France indicou tratar-se de uma “onda de calor precoce e significativa”, afetando sobretudo o oeste do território e a capital. A previsão, que se estende até terça-feira, indica que as temperaturas máximas serão “muito elevadas para esta altura do ano” e que a onda de calor está a espalhar-se para norte, prevendo-se que os termómetros registem entre 30 e 36ºC.

O Reino Unido registou esta segunda a temperatura mais elevada para o mês de maio, atingindo os 33,5ºC perto do aeroporto de Heathrow, em Londres, superando o anterior recorde de 32,8º, ocorrido na capital britânica em 1922. As autoridades meteorológicas preveem que os termómetros possam atingir hoje 35º, no âmbito de uma onda de calor atípica iniciada no domingo, quando as temperaturas atingiram 30,5ºC no sudeste de Inglaterra.

O Serviço Meteorológico britânico prevê as temperaturas mais elevadas nas próximas horas no centro e sul de Inglaterra, particularmente em Londres e arredores, bem como no País de Gales, esperando-se temperaturas máximas acima dos 30º em grande parte do país.

As previsões indicam que o calor intenso vai continuar na terça-feira, com máximas a rondar os 35º, e, segundo o Serviço Meteorológico, a onda de calor vai persistir durante o resto da semana, prevendo-se máximas de 31º na quarta-feira, 30º na quinta-feira, 27º na sexta-feira e 28º no sábado.

A Irlanda está igualmente a aproximar-se de temperaturas recorde para maio esta semana, depois de o Serviço Meteorológico Nacional (Met Éireann) ter previsto que os termómetros poderão ultrapassar os 28ºC.

O dia mais quente deste mês foi registado a 31 de maio de 1997, na cidade de Ardfert Liscahane, no condado de Kerry, sudoeste da ilha, quando os termómetros marcaram 28,4º, um número que, de acordo com o Met Éireann, poderá ser ultrapassado nos próximos dois dias em zonas da região de Munster (oeste) e Leinster (sudeste).

O meteorologista Andrew Doran Sherlock explicou que as temperaturas mais elevadas em maio na Irlanda “variam geralmente entre os 13 e os 16º”, ao passo que as máximas em junho se situam entre os 15 e os 18º. A Áustria emitiu alertas amarelos para temperaturas elevadas em cinco capitais regionais, com temperaturas acima dos 30ºC e um ligeiro aumento previsto para terça-feira, indicou o serviço meteorológico público Geosphere Austria.

Os alertas amarelos afetam as capitais regionais de Innsbruck (oeste), Klagenfurt (oeste), Graz (sudeste), Salzburgo (norte) e Linz (nordeste), onde são esperadas temperaturas de pelo menos 30ºC, com uma máxima prevista de até 32ºC em Graz. Na capital, Viena, a maior cidade do país, com dois milhões de habitantes, as temperaturas deverão atingir os 30ºC.

O aviso amarelo para esta primeira onda de calor do ano vai manter-se em vigor em grande parte do país na terça e quarta-feira, prevendo-se que as temperaturas continuem a subir até um máximo nacional de 33ºC na terça-feira em Innsbruck, capital do Tirol, antes de começarem a descer, a partir de quinta-feira.

Na República Checa, o serviço meteorológico emitiu um alerta sobre o risco de incêndios florestais nas regiões central e noroeste da Boémia, que poderá estender-se a outras áreas do país da Europa Central devido às previsões de temperaturas elevadas, que poderão atingir os 33ºC. Este alerta manter-se-á em vigor até novo aviso, devido ao período prolongado de tempo quente e seco.

Praga, localizada na região da Boémia Central, registou máximas de 29ºC durante o fim de semana, muito acima dos valores habituais para maio, quando a temperatura máxima média diária costuma variar entre 18,4ºC (média climática de longo prazo) e 19,6ºC (nos anos mais quentes de que há registo). O recorde histórico para este mês na capital checa é de 32,2ºC, registado a 11 de maio de 1866.

Durante o fim de semana, o país registou as primeiras “temperaturas tropicais” do ano, ultrapassando os 30ºC, com recordes de temperatura máximos batidos no sábado em 19 localidades da Boémia Ocidental. Segundo as autoridades, estas temperaturas tropicais deverão persistir no sul da Morávia, no leste do país, até quarta-feira.