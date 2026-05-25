PLMJ tem quatro novos sócios

A PLMJ nomeou quatro novos sócios: André Abrantes, passa a sócio das áreas de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais; Carla F. Machado, passa a sócia da área de Público; Martim Valente, passa a sócio da área de Europeu e Concorrência; e Petra Carreira é agora sócia de Resolução de Litígios.

“A integração de novos sócios é sempre um marco entusiasmante na história de um escritório de advogados e reflete os percursos de excelência e o contributo consistente para o crescimento da PLMJ. Trabalhar em assuntos exigentes, muitas vezes com dimensão internacional, faz parte do nosso dia-a-dia, mas é na forma como cada advogado pensa, decide e atua que reside o verdadeiro valor do projeto — com sentido crítico, autonomia, visão estratégica e uma base ética sólida. O André, a Carla, o Martim e a Petra são exemplos claros dessas qualidades”, sublinha em comunicado o managing partner Bruno Ferreira.

André Abrantes conta com mais de 10 anos de experiência em corporate finance, regulatório bancário e mercado de capitais, resolução bancária, restruturação de dívida e Fintech. Assessora instituições de crédito, sociedades financeiras internacionais e Fintechs em matérias regulatórias, bem como em operações de M&A no setor financeiro e em financiamentos cross-border. Tem ainda experiência no acompanhamento de investidores e prestadores de serviços em criptoativos.

Já Carla F. Machado, que passa a ser sócia da área de Direito Público, tem 15 anos de experiência, com foco no Direito Administrativo, Processo Administrativo e Contratação Pública. Assessora entidades públicas e privadas nestas matérias, incluindo em projetos de contratação pública, urbanismo e modernização administrativa, tendo ainda experiência em funções governativas.

O novo sócio de Direito da UE e Concorrência Martim Valente possui mais de 15 anos de experiência em matérias de direito da concorrência, incluindo processos anti-cartel e de abuso de posição dominante, controlo de concentrações e programas de compliance. Assessora clientes de diversos setores, nomeadamente TMT, serviços financeiros, retalho, bens de consumo e farmacêutico, em questões regulatórias e de antitrust enforcement. Conta ainda com experiência na defesa em ações populares e em processos de investigação perante autoridades de concorrência, incluindo processos de Fase 2, bem como no acompanhamento de temas complexos perante a Autoridade da Concorrência e o Tribunal da Concorrência.

Por fim, Petra Carreira passa a sócia na área de Resolução de Litígios e conta com mais de 12 anos de experiência em contencioso comercial e societário, bancário e financeiro e private enforcement do Direito da Concorrência. Assessora clientes nacionais e internacionais de diversos setores, incluindo em ações coletivas e populares, bem como em litígios complexos nas áreas referidas.