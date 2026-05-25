Politécnico de Portalegre com luz verde para campus de ciências médicas e desporto em Elvas

O Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) já tem autorização do Governo para avançar com a remodelação da antiga escola de Elvas onde será inaugurada a Escola Superior de Biociências de Elvas.

Na Resolução do Conselho de Ministros 99/2026, publicada esta segunda-feira em Diário da República, o Executivo determina que o Politécnico pode “assumir a realização da despesa” em 2026 e 2027, num valor, parcialmente financiado com verbas europeias, de 5,72 milhões de euros, repartidos por 3,54 milhões ainda este ano e 2,17 milhões no próximo (neste caso, acrescido do valor não gasto em 2026).

A obra, que permitirá ao Politécnico alargar a oferta formativa neste concelho raiano do distrito de Portalegre, implica a requalificação e ampliação da antiga escola básica 2/3 de Santa Luzia. Atualmente, é usado um edifício que, apesar da capacidade para 250 alunos, já acolhe 600, explicava há dias à Lusa o presidente do IPP, Luís Loures. Nos terrenos da antiga escola básica, cedidos pelo município ao IPP em 2024, num regime de comodato, por um período de 50 anos, haverá lugar a pós-graduações, mestrados e doutoramentos, enquanto o edifício atual manterá a formação inicial.

Este novo campus de Elvas terá as valências de biociências, ciências veterinárias e desporto, e, salienta a Resolução do Conselho de Ministros, “contribui, ainda, para o desenvolvimento regional, promovendo a fixação de população jovem e qualificada no Alentejo, e para a revitalização da área envolvente através da criação de um campus académico integrado na comunidade local”.

O diploma especifica as características técnicas do projeto de construção: “implica a reabilitação de edifícios devolutos, a ampliação estrutural de infraestruturas existentes e a construção de novas instalações adequadas às exigências pedagógicas e científicas das áreas de biociências, ciências veterinárias e desporto”.