Porto Business School expande para Lisboa, São Paulo e Luanda

⚡ ECO Fast A Porto Business School inicia um novo ciclo de crescimento com a abertura de um espaço em Lisboa e o lançamento da plataforma "Alumni Chapter de Lisboa".

A escola de negócios planeia expandir esta rede para São Paulo e Luanda, promovendo uma maior proximidade com líderes e empresas.

O "Alumni Chapter Lisboa" visa fomentar a colaboração e o networking entre alumni influentes, oferecendo diversas iniciativas de aprendizagem e partilha de conhecimento.

A Porto Business School (PBS) marca um novo ciclo de crescimento e internacionalização com a expansão para a capital, onde inaugurou um espaço físico, e, em simultâneo, lançou a plataforma “Alumni Chapter de Lisboa”. A escola de negócios prevê alargar esta rede, em junho, a São Paulo (Brasil) e Luanda (Angola) numa estratégia de maior proximidade com “os líderes, as empresas e os ecossistemas”, segundo explica o dean José Esteves.

“Queremos que cada membro desta rede sinta que faz parte desta expansão. Com Lisboa e, brevemente, com São Paulo e Luanda, estamos a construir uma PBS mais próxima, mais internacional e mais plural, capaz de ligar conhecimento, tecnologia, liderança e impacto”, justifica o dean da PBS.

Para José Esteves, “este movimento só faz sentido porque nasce da comunidade PBS: alumni, docentes, empresas e parceiros que já levam a escola para dentro das organizações e da sociedade”.

Este movimento só faz sentido porque nasce da comunidade PBS: alumni, docentes, empresas e parceiros que já levam a escola para dentro das organizações e da sociedade. José Esteves Dean da Porto Business School (PBS)

O recém-criado “Alumni Chapter Lisboa” reúne uma comunidade “expressiva e influente de alumni da Porto Business School” na capital, constituída por “líderes com responsabilidades de topo em organizações de referência e em setores como tecnologia, energia, saúde, consultoria, indústria, serviços financeiros, retalho, empreendedorismo, setor público e impacto social”.

Esta plataforma “viva de relação e colaboração” será dinamizada por Isabel Borgas, da NOS SGPS; Arnaldo Barbosa, da Galp; Filipa Krohn, da Remax Siimgroup; e Luís Lourenço, do Central Pharma Group.

Entre as iniciativas previstas no “Alumni Chapter Lisboa” estão a aprendizagem ao longo da vida, programas de mentoria, partilha de conhecimento, networking, além de “imersões empresariais” com “novas oportunidades de ligação entre alumni, empresas, docentes e alunos”, segundo descreve a escola de negócio portuense.