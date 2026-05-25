Prazo para submissão de nomeações para os III Prémios de Sustentabilidade Albia está agora aberto

O Grupo Albia abre o período de nomeações para a terceira edição dos Albia Sustainability Awards, uma iniciativa pioneira no setor. Após a boa receção das edições anteriores, a empresa continua a avançar no seu objetivo de promover um modelo mais responsável, promovendo e dando visibilidade a iniciativas focadas em qualquer uma das áreas ESG: sustentabilidade ambiental, social e de boa governação.

“Com esta terceira edição damos mais um passo na consolidação de prémios que nasceram com uma vocação clara e transformadora. O nosso objetivo é continuar a gerar um espaço onde propostas inovadoras e comprometidas sejam reconhecidas, capazes de melhorar o impacto do setor no ambiente e nas pessoas, e inspirar novas formas de acompanhar e dizer adeus”, disse Carlos Gallego, Diretor de Sustentabilidade, Comunicação e Marketing do Grupo Albia.

Entre as novidades desta terceira edição está a incorporação de uma categoria internacional, que abre a participação a projetos em desenvolvimento fora de Espanha. Esta nova linha alarga o âmbito da iniciativa e favorece a troca de boas práticas a nível global em termos de sustentabilidade, inovação e apoio emocional.

Da mesma forma, os prémios lançam nesta edição uma nova categoria universitária, o chamado ‘Laboratório Universitário de Ideias’, destinado especificamente a reunir estudantes universitários e focado em explorar propostas para ideias inovadoras que possam contribuir para transformar, desde a sustentabilidade, o mundo dos negócios e o setor funerário.

As candidaturas gerais podem ser submetidas entre 25 de maio e 17 de julho de 2026 através de um formulário online disponível em ‘premiosalbiasostenibilidad.com‘. Um júri especializado, composto por especialistas em sustentabilidade e setor funerário, será responsável por avaliar os projetos e selecionar os vencedores, que serão anunciados numa gala marcada para novembro.

Indivíduos, profissionais independentes, empresas, entidades sociais e entidades públicas ou privadas que desenvolvam iniciativas com impacto, ou possível impacto futuro, na área funerária podem submeter os seus projetos.

Por sua vez, os projetos universitários podem ser submetidos até 1 de outubro de 2026, através das caixas de email ‘[email protected]’ e ‘[email protected]’. Toda a informação relativa a esta categoria está disponível em ‘premiosalbiasostenibilidad.com‘.