Projeto de 800 milhões de combustível verde para aviação quer ‘aterrar’ na Figueira da Foz

A empresa francesa Elyse Energy está a dar os primeiros passos para instalar um projeto energético na Figueira da Foz. É nesta cidade portuguesa que pretende produzir combustível sustentável para a aviação (SAF na sigla em inglês).

Segundo o Expresso, arrancou a fase preliminar do licenciamento ambiental do projeto da Elyse Energy, que deverá exigir um investimento de 800 milhões de euros, de acordo com a Câmara Municipal da Figueira da Foz. A empresa francesa já avançou com uma “proposta de definição de âmbito” (PDA) do seu projeto em Portugal, que antecede a avaliação de impacte ambiental.

O documento da proposta de âmbito está em consulta até 1 de junho. Nele lê-se que o projeto ocupará 31,8 hectares e vai localizar-se mais precisamente na freguesia de Marinha das Ondas, perto do complexo industrial da Navigator. A Elyse Energy quer produzir anualmente 200 mil toneladas de combustíveis sustentáveis para aviões.