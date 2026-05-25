Energia

Projeto de 800 milhões de combustível verde para aviação quer ‘aterrar’ na Figueira da Foz

  • Capital Verde
  • 10:51

A empresa francesa Elyse Energy já avançou com uma “proposta de definição de âmbito” (PDA) do seu projeto em Portugal, que antecede a avaliação de impacte ambiental.

A empresa francesa Elyse Energy está a dar os primeiros passos para instalar um projeto energético na Figueira da Foz. É nesta cidade portuguesa que pretende produzir combustível sustentável para a aviação (SAF na sigla em inglês).

Segundo o Expresso, arrancou a fase preliminar do licenciamento ambiental do projeto da Elyse Energy, que deverá exigir um investimento de 800 milhões de euros, de acordo com a Câmara Municipal da Figueira da Foz. A empresa francesa já avançou com uma “proposta de definição de âmbito” (PDA) do seu projeto em Portugal, que antecede a avaliação de impacte ambiental.

O documento da proposta de âmbito está em consulta até 1 de junho. Nele lê-se que o projeto ocupará 31,8 hectares e vai localizar-se mais precisamente na freguesia de Marinha das Ondas, perto do complexo industrial da Navigator. A Elyse Energy quer produzir anualmente 200 mil toneladas de combustíveis sustentáveis para aviões.

 

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