Quem são os protagonistas do Festival ECO?
O ECO promove no dia 27 de maio um festival de jornalismo ao vivo, que junta a economia, a cultura, as artes as ciências, o desporto e a política. Inscreva-se (já há poucos lugares disponíveis).
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Quem são, afinal, os protagonistas deste primeiro festival de jornalismo ao vivo, que decorre no dia 27 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa? O ECO celebra dez anos e desafiou decisores empresariais a convidarem uma personalidade improvável, para um encontro que junta a economia, a cultura, as artes, a ciência, o desporto e a política. “É uma oportunidade para juntar num mesmo palco pessoas que raramente se encontram para conversas que normalmente não acontecem“, antecipa António Costa. O diretor do ECO garante que “mais do que uma conferência, o Festival ECO será uma redação aberta ao país durante um dia“.
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