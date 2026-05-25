+M

Quem são os protagonistas do Festival ECO?

O ECO promove no dia 27 de maio um festival de jornalismo ao vivo, que junta a economia, a cultura, as artes as ciências, o desporto e a política. Inscreva-se (já há poucos lugares disponíveis).

Quem são, afinal, os protagonistas deste primeiro festival de jornalismo ao vivo, que decorre no dia 27 de maio no Centro Cultural de Belém, em Lisboa? O ECO celebra dez anos e desafiou decisores empresariais a convidarem uma personalidade improvável, para um encontro que junta a economia, a cultura, as artes, a ciência, o desporto e a política. “É uma oportunidade para juntar num mesmo palco pessoas que raramente se encontram para conversas que normalmente não acontecem“, antecipa António Costa. O diretor do ECO garante que “mais do que uma conferência, o Festival ECO será uma redação aberta ao país durante um dia“.

 

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Quem são os protagonistas do Festival ECO?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si

Vera Eiró

Não há almoços grátis. Águas limpas também não.

A mais recente diretiva europeia tem um impacto é transversal: atinge a atividade económica — em particular turismo, a pesca ou a agricultura — e repercute-se diretamente na vida das pessoas.

Vera Eiró,

Catarina Bastos

Portugal na Era Quântica: construir soberania e futuro

Investir em comunicações quânticas é investir em soberania tecnológica. A questão já não se prende com se a era quântica vai chegar, mas saber quais os países que vão estar preparados.

Catarina Bastos,

António Costa

Quando um tribunal quer mandar na política

Um órgão criado para fiscalizar a legalidade financeira dos contratos públicos foi acumulando capacidade prática para condicionar decisões políticas.

António Costa,