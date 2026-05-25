Seguradora Santalucía ultrapassou 10% do capital do Unicaja Banco

A seguradora Santalucía comunicou à Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reguladora do mercado financeiro espanhol, que adquiriu participações que elevam a mais de 10% a posse de capital do Unicaja Banco. De acordo com o jornal Expansión (acesso pago), a participação está agora avaliada em mais de 700 milhões de euros.

Com esta posição, a seguradora passa a ser um dos principais acionistas do banco, apenas atrás da Fundación Bancaria Unicaja, que continua a deter cerca de 30% do capital, segundo o jornal Inese.

Por sua vez, o investidor Tomás Olivo declarou à CNMV uma participação de 5,17% no Unicaja, enquanto a Indumenta Pueri detém 5%.

A Santalucía mantém uma relação estratégica com o Unicaja Banco centrada na distribuição de produtos de seguros através da rede comercial da instituição financeira. A parceria, iniciada em 2017, abrange seguros de vida, acidentes, poupança e planos de pensões, através de sociedades conjuntas de bancassurance, entre as quais a Unicorp Vida.

Esta aproximação insere-se no contexto da expansão da atividade de bancassurance da Unicaja, especialmente após a fusão com a Liberbank, num movimento semelhante ao protagonizado pela Zurich Insurance Group, parceira do Sabadell durante a OPA do BBVA, reforçando a posição do Unicaja face a potenciais tentativas de aquisição por parte de concorrentes.