Seguros também terão destaque no Festival ECO

Esta quarta-feira, dia 27 de maio, no Centro Cultural de Belém, o ECO vai promover um Festival que junta a economia à cultura, a política às artes, as empresas à ciência, os negócios ao desporto, numa maratona de duetos improváveis. “É uma oportunidade para juntar num mesmo palco pessoas que raramente se encontram para conversas que normalmente não acontecem“, antecipa António Costa. O diretor do ECO garante que “mais do que uma conferência, o Festival ECO será uma redação aberta ao país durante um dia“.

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Também o setor segurador estará representado através de Pedro António, Chief Information and Technology Officer Grupo Ageas Portugal, que terá uma das conversas improváveis com José Soares, Professor Catedrático de Fisiologia, especialista em Performance. Destaque ainda para uma sessão especial do podcast Mistério das Finanças que juntará António Costa, Diretor do ECO e Pedro Santos Guerreiro, Diretor Executivo CNN Portugal e TVI, com António Barreto, Sociólogo.

António José Seguro, Presidente da República, encerrará o Festival ECO.

10 anos ambiciosos

A agenda de aniversário do ECO neste décimo aniversário é ambiciosa, com iniciativas editoriais e não editoriais, e mais de uma vintena de parceiros, e terminará no dia 14 de outubro com a Fábrica 2030, a conferência anual que se realiza no Porto. O Festival do próximo dia 27, quarta-feira, tem um alcance diferente. A abertura será com a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, mas o dia vai trazer nomes pouco habituais para o universo editorial do ECO.

O maestro Martim Sousa Tavares, o judoca Nuno Delgado, o professor Pedro Santa Clara, o piloto Miguel Oliveira, o chef António Lobo Xavier, o artista plástico João Louro, o selecionador nacional de futebol feminino Francisco Neto, a neurocientista Luísa Lopes ou o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, para citar alguns dos convidados, vão juntar-se a líderes empresariais e de negócios.

“A ideia é juntar, ao longo de um dia inteiro, pessoas de áreas muito diferentes, empresários, gestores, economistas, artistas, atletas, criativos, pensadores e protagonistas da vida pública, em conversas que nos ajudem a olhar para o país, para a economia, para as empresas, para o trabalho, para a tecnologia, para a cultura e para o futuro. Algumas conversas serão mais económicas, outras mais improváveis, mas todas devem servir para aquilo que nos interessa enquanto jornal, isto é, perceber melhor o país e dar aos leitores informação, contexto e ideias que não se encontram noutro lado“, insiste António Costa.