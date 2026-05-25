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Seis distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada

  • Lusa
  • 10:26

O IPMA prevê para os próximos dias continuação de tempo quente com temperaturas acima dos 30 graus em várias regiões do continente.

Seis distritos de Portugal continental vão estar esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser de granizo, condições para trovoada e rajadas fortes de vento, numa semana que vai ser quente.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 11:0 e as 21:00 de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O instituto prevê para hoje no continente tempo quente com possibilidade de aguaceiros e trovoada no norte e centro durante a tarde, vento por vezes forte nas terras altas, nevoeiro no litoral norte e centro e pequena subida da temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Setúbal) e os 21 (em Portalegre) e as máximas entre os 23 (em Viana do Castelo) e os 35 (em Évora).

O IPMA prevê para os próximos dias continuação de tempo quente com temperaturas acima dos 30 graus em várias regiões do continente.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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