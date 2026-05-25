Son Ermità, escolhido como o melhor hotel boutique nos Hotel & Lodge Awards 2026

O Vestige Son Ermità, o segundo hotel da empresa Vestige Collection, localizado no norte de Menorca, foi reconhecido como o Melhor Hotel Boutique nos prestigiados Hotel & Lodge Awards 2026.

Como relatado pela Vestige Collection, a categoria premia estabelecimentos de dimensão íntima que oferecem um serviço altamente personalizado, uma arte única de viver e uma ligação especial com o ambiente onde se encontram. Son Ermità destaca-se por ser um refúgio discreto, profundamente integrado na paisagem intocada de Menorca.

O hotel competia com outros estabelecimentos internacionais de renome, incluindo Awasi Atacama no Chile, Cap Menorca em Espanha, Castello di Vicarello em Itália e Palais Beit al Noor em Marraquexe. A sua vitória reforça o compromisso da Vestige Collection com a hospitalidade serena e autêntica, longe de um luxo ostensivo.

Situada numa propriedade rural de 800 hectares, Son Ermità ocupa uma construção do final do século XVIII no topo de uma colina. Com dez quartos e suites distribuídos em edifícios restaurados, bem como a villa independente Ullastres, o hotel combina privacidade e serviços exclusivos num ambiente único.

RESTAURAÇÃO E FILOSOFIA

O projeto reflete a filosofia da Coleção Vestígio: recuperar propriedades históricas através de uma reabilitação respeitosa ligada ao ambiente. Em Son Ermità, foi realizado trabalho com artesãos locais e técnicas tradicionais, evitando o uso de cimento e utilizando cal natural para preservar o caráter original do edifício.

O resultado é um hotel que procura integrar-se na paisagem menorquina. Além disso, dispõe de duas piscinas, terraços com vista para o mar e para o campo, e uma oferta gastronómica que presta homenagem à história de Menorca. O seu restaurante Brisa, liderado pelo chef Joan Bagur, reinterpreta sabores locais, franceses e mediterrânicos.

A experiência é completada pelo bar Llum, que oferece cocktails exclusivos baseados em sabores amadurecidos ao sol, bebidas com baixo teor alcoólico e opções sem álcool. Tudo isto num ambiente que prioriza a privacidade e a autenticidade, afastando-se das tendências mais ostensivas do setor.

MENORCA E ASTÚRIAS: DESTINOS DE LUXO

O reconhecimento surge num momento crucial para a Vestige Collection, que optou por Menorca como um dos seus destinos estratégicos. A abertura do Son Ermità em 2025 e do Binidufá recentemente, juntamente com outros projetos na ilha, consolidam a sua visão de hospitalidade centrada no património e na natureza.

Durante a mesma gala, o Palácio de Figueras, localizado nas Astúrias e parte da coleção, foi destacado entre os dez melhores estabelecimentos da categoria Prestígio. Este palácio, declarado Bem de Interesse Cultural, foi restaurado ao longo de onze anos e representa a origem da filosofia da marca.

Com estes reconhecimentos, a Vestige Collection reafirma o seu modelo de hospitalidade baseado na integração do design, da história e da paisagem. A escolha de Son Ermità como o melhor hotel boutique confirma o interesse pelo turismo de luxo em destinos com identidade e alojamento que contam histórias únicas.