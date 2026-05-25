Tecnológica Incentea de Leiria entra no capital da Kaizen Tech

A tecnológica portuguesa Incentea, com sede em Leiria, anunciou esta segunda-feira um investimento na Kaizen Tech, através da compra de uma posição maioritária da empresa nortenha especializada em metodologias de melhoria contínua e reengenharia de processos.

No âmbito desta operação de entrada no capital, Paulo Martins, administrador da Incentea Capital SGPS, assume funções como CEO da Kaizen Tech. Por sua vez, o grupo Amorim e o Instituto Kaizen, que são ambos acionistas fundadores da Kaizen Tech, mantêm a participação na empresa na qual estão envolvidos desde 2021.

“A integração da Kaizen Tech no universo da Incentea representa um passo estratégico na consolidação da nossa oferta para a indústria, potenciando competências complementares e criando condições para uma expansão sustentada, tanto no mercado ibérico como em novos mercados internacionais”, afirma o novo CEO da Kaizen Tech, Paulo Martins. Até então, a consultora digital, que nasceu de um projeto da Corticeira Amorim, era liderada por David Tavares.

O negócio, cujo valor não foi divulgado, enquadra-se na lógica de crescimento inorgânico da empresa da região centro, permitindo-lhe alargar a sua atuação a um novo segmento centrado na otimização de processos.

“Este movimento surge num contexto em que a eficiência operacional se tornou um fator crítico para as empresas, pressionadas por custos crescentes, escassez de recursos e maior exigência competitiva. Ao integrar uma empresa especializada neste domínio, a Incentea reforça a sua capacidade de resposta a estes desafios e amplia a sua proposta de valor junto do mercado empresarial”, justifica a tecnológica liderada por António Poças, ex-presidente da Associação Empresarial da Região de Leiria (NERLEI), em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A partir de Vila Nova de Gaia, a Kaizen Tech dedica-se à implementação de metodologias baseadas na chamada abordagem Kaizen, que parte da expressão japonesa para “mudança para melhor” e se centra na obtenção de resultados concretos e mensuráveis, como o aumento de produtividade, a redução de desperdício e a melhoria da qualidade das operações.

O método reconhecido a nível internacional tem como objetivo a melhoria contínua. Neste caso, a empresa vai ao ‘terreno’ das organizações – da indústria à aviação, passando pela agricultura e os serviços – para as auxiliar a transformar processos através da tecnologia e dos dados.

“Num contexto em que fatores como energia, matérias-primas e logística têm um peso crescente nos custos das empresas, a capacidade de monitorizar operações, reduzir perdas e tomar decisões informadas tornou-se determinante. É neste enquadramento que esta parceria ganha relevância, ao permitir às organizações melhorar a sua eficiência, aumentar a capacidade produtiva e reforçar a sua competitividade”, detalha o novo proprietário da Kaizen Tech.

A transação ocorre cerca de três meses depois de a Incentea ter fechado uma importante aquisição em Espanha. Pouco tempo após ficar com o braço angolano da concorrente bracarense F3M, o grupo juntou ao portefólio a Dragomar, com sede em Almería (região da Andaluzia) e especialização em soluções de software de gestão empresarial, incluindo um vertical dedicado ao setor do pescado.

No ano passado, o grupo Incentea teve uma receita consolidada de 24 milhões de euros, o que representa um crescimento de 5,4% em relação ao ano anterior. A holding de empresas especializadas na implementação, integração e suporte a sistemas de informação para a gestão e infraestruturas de tecnologias da informação tem presença em oito mercados, nos quais se destacam Portugal e Espanha.