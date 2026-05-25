Telefónica tem vindo a subir há três semanas e já subiu 16,5% no mercado bolsista em 2026

A Telefónica tem vindo a subir há três semanas no índice seletivo espanhol e já subiu 16,5% no mercado bolsista até agora este ano.

A empresa eleva o preço das suas ações para 4.096 euros, atingindo o seu valor máximo desde o início de novembro. Até agora este ano, a ação acumulou um aumento de 16,5%, comparado com o avanço de 4% do IBEX 35 no mesmo período.

Os sólidos resultados do primeiro trimestre apresentados pela empresa a 14 de maio, que superaram as previsões de mercado, impulsionaram o preço das ações da Telefónica nos últimos dias. Além disso, esta semana a Telefónica reforçou a sua posição financeira com uma emissão de obrigações com a qual angariou 750 milhões de euros e na qual a carteira de encomendas ultrapassou os 2.000 milhões de euros.