5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira fica marcada pela apresentação do relatório “Emprego em Portugal”, por novos dados do Eurostat sobre pobreza e turismo na União Europeia e pela audição parlamentar de João Leão sobre o próximo orçamento comunitário. Em destaque está ainda a assembleia geral da Teixeira Duarte e o fórum do PS dedicado à Saúde.

Como está o emprego em Portugal?

O relatório “Emprego em Portugal” é apresentado esta terça-feira no Porto, contando com a presença do secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, que será seguido de um debate com especialistas sobre políticas públicas e estratégias empresariais. De acordo com dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em abril, havia 283 mil inscritos, menos 30 mil do que há um ano.

Eurostat publica dados sobre pobreza e turismo

O Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, divulga estimativas rápidas sobre rendimento e pobreza na Europa referentes a 2025. Em 2024, 8,2% dos trabalhadores da União Europeia (UE) estavam em risco de pobreza. Em paralelo, serão também divulgados dados sobre a sazonalidade no setor do alojamento turístico referentes a 2025.

Audição sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034

O membro português do Tribunal de Contas Europeu, João Leão, é ouvido esta tarde no Parlamento português, em audição conjunta de quatro comissões (Comissão de Assuntos Europeus, da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, da Comissão de Economia e Coesão Territorial e da Comissão de Agricultura e Pescas), para apresentação dos pareceres sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, numa altura em que o Parlamento Europeu já veio sugerir o aumento de 10% do orçamento comunitário, defendendo que as obrigações decorrentes do NextGenerationEU devem ser tratadas separadamente do financiamento dos programas da UE.

PS organiza fórum com foco na Saúde

O líder do PS, José Luís Carneiro, encerra o fórum socialista “Plano de Emergência e Transformação da Saúde – Dois anos de anúncios por cumprir”, dias após o Governo de Montenegro rever em baixa meta para dar médico de família aos utentes do Serviço Nacional de Saúde. O objetivo do Executivo passou a ser dar médico de família a mais 60 mil pessoas até 2029, com a ajuda dos privados, abaixo da previsão de cobertura de 360 mil utentes em 2025 com as USF-C.

Teixeira Duarte reúne acionistas em assembleia geral

A construtora portuguesa Teixeira Duarte, cotada em bolsa desde 1998, realiza esta terça-feira a sua assembleia geral de acionistas, que deverão analisar e votar as contas da empresa, bem como discutir a estratégia e perspetivas para os próximos meses. A empresa fechou o ano de 2025 com um resultado líquido de 50 milhões de euros, sendo que a sua carteira de encomendas de construção registou um crescimento de 6,2% para 1.635 milhões de euros.