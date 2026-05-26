Antigos donos da Q8 mudam de nome para Grupo Versa e vão investir 70 milhões em cinco anos

O grupo vimaranense Vapo, que era proprietário da rede de gasolineiras Q8, passou a designar-se grupo Versa. A empresa liderada por Daniel Carvalho anunciou esta terça-feira a nova identidade e posicionamento estratégico orientado para a sustentabilidade, inovação e criação de valor de longo prazo.

No âmbito desta mudança, nos próximos cinco anos, a Versa prevê investir cerca de 70 milhões de euros em novos projetos e no reforço das suas áreas de atividade. O plano é continuar a realizar investimentos em empresas de setores como saúde, energia, imobiliário, mobilidade e “soluções empresariais” de forma a escalar e valorizar ativos em diferentes segmentos de atividade.

A transformação da holding de investimentos Versa surge após um percurso – desde 2009 e a partir da sede em Guimarães – marcado pela consolidação e crescimento do grupo, bem como a venda da operação dos postos de combustível da Q8 em Portugal à Prio.

“A mudança para Grupo Versa constitui uma evolução natural do percurso que temos vindo a construir ao longo dos últimos anos. Depois de consolidarmos e concretizarmos com sucesso a operação da Q8 em Portugal, sentimos que era o momento certo para assumir um novo posicionamento, alinhado com a visão que temos para o futuro: investir em projetos capazes de gerar impacto real, assentes na inovação, na sustentabilidade e na criação de valor duradouro”, afirma o presidente do Grupo Versa, Daniel Carvalho, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A Versa defende que tem (e procura) “operações orientadas para o impacto económico, social e territorial”. Entre as empresas que integram o portefólio do grupo estão, por exemplo, a Versa Saúde, dedicada a unidades de saúde de proximidade, a Mome Living e a Imoversa (imobiliário), a Nossa Energia (comercialização de energia e soluções de transição energética), a Stravillia (sustentabilidade e práticas ESG), a Pio Studios (rede de clubes de treino personalizado e com componente digital), a The Light Rebar Company, focada no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis para a construção, bem como a Algotípico e a Master Ferro, de mobilidade e indústria.

Antes de alienar a Q8, o grupo Vapo (agora Versa) estava há uma década com a representação exclusiva marca da Kuwait Petroleum Internacional (KPI) a nível nacional.

Em 2024, o grupo teve um volume de negócios de aproximadamente 250 milhões de euros.