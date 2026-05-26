Após 60 anos e em 190 países, Europ Assistance muda para Redion
Redion é o nome que vai substituir a Europ Assistance e GEB no grupo Generali. Em Portugal as empresas também mudam exceto a AdvanceCare.
O Grupo Generali acaba de apresentar a Redion, a nova marca da sua plataforma global do negócio care, que reúne sob uma única identidade e proposta as atividades da Europ Assistance e da Generali Employee Benefits (GEB).
A operar como uma entidade integrada no âmbito da Generali Care há quase três anos, a Redion mantém Antoine Parisi, atual CEO da Generali CARE Hub, a liderar a Redion como group CEO.
Em Portugal, a Redion engloba a Europ Assistance e a AdvanceCare.
Presente no mercado nacional há 33 anos, a Europ Assistance é uma das marcas que passa a operar sob a designação Redion, mantendo os 380 colaboradores e as áreas de atividade mobilidade, viagem, saúde, casa e família, diz a empresa.
Fundada em 1998, a AdvanceCare é gestora de seguros e planos de saúde em Portugal, onde tem mais de 1,8 milhões de clientes. A marca AdvanceCare vai continuar, potenciada e reforçada pela assinatura do Grupo Redion ao qual pertence “You live, we care”.
Em Portugal, a empresa atua também na área de Segurança e Saúde no Trabalho, através da Esumédica, com mais de 30 anos de experiência e que passa a atuar sob a designação Redion.
A empresa acrescenta que para os atuais clientes e parceiros, tudo se mantém: contratos, equipas de serviço, contactos telefónicos e SLA (níveis de serviço) permanecem inalterados.
Chega ao fim 60 anos de marca histórica em 190 países
Com mais de 12 mil colaboradores, operações em mais de 190 países e 5,8 mil milhões de euros de volume de negócios anual em 2025, a agora Redion considera-se a nº 1, a nível mundial, em benefícios para colaboradores – na sequência da aquisição da Swiss Life Network no início de 2026 – e a nº 2 em assistência e seguros de viagem.
A plataforma presta serviços a empresas multinacionais, agências de viagens globais, instituições financeiras e clientes finais, oferecendo serviços que abrangem seguros de viagem, assistência médica e de emergência, proteção aos colaboradores nas áreas de vida, invalidez, acidentes, assistência médica, soluções de saúde e mobilidade — bem como programas globais B2B2C e soluções de embedded insurance – seguros incorporados – para instituições financeiras, plataformas de viagens e empregadores multinacionais.
Assim, a Generali afirma que a Redion assenta na “profundidade complementar de dois líderes do setor”. A Europ Assistance, criadora do setor da assistência global há mais de 60 anos, expandiu a sua experiência ao longo do tempo a especialização para áreas como seguros de viagem, assistência em viagem e serviços pessoais. A GEB, fundada em 1966, é a plataforma global dedicada ao capital humano de empresas multinacionais e, na sequência da aquisição da Swiss Life Network no início de 2026, tornou-se líder mundial em benefícios para colaboradores.
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