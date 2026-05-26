Marketing

Betclic ‘aposta’ na Samy como agência de influencer marketing em Portugal

 + M,

A Samy irá trabalhar em colaboração com a Betclic na ativação de uma estratégia integrada, combinando dados, criatividade e tecnologia para desenvolver relações de longo prazo com criadores.

A marca de apostas Betclic escolheu a Samy como como agência de influencer marketing e colaboração com criadores de conteúdo em Portugal. A parceria pretende reforçar a aposta da Betclic numa presença digital mais próxima das comunidades, mais relevante culturalmente e mais integrada no ecossistema de criadores em Portugal.

Num mercado onde a atenção das audiências está cada vez mais fragmentada, os criadores de conteúdo assumem um papel crescente na forma como as marcas constroem confiança, relevância e relação com diferentes comunidades. Para a Betclic, esta colaboração representa uma nova etapa na forma como a marca pretende comunicar no território digital, combinando entretenimento, proximidade e responsabilidade”, explica a marca, em comunicado.

Queremos continuar a construir uma marca próxima, relevante e capaz de participar nas conversas certas, com os criadores certos e de forma responsável. A Betclic tem uma posição de liderança no mercado português e isso traz também uma responsabilidade acrescida na forma como comunicamos e colaboramos com o ecossistema digital. Na Samy encontrámos um parceiro com visão estratégica, agilidade criativa e conhecimento sólido do universo de creators, capaz de nos ajudar a evoluir esta presença com consistência e critério”, afirma Miguel Domingues, brand manager da Betclic Portugal.

Creator marketing não é apenas alcance. É contexto, credibilidade e capacidade de construir relações reais entre marcas, criadores e comunidades. Trabalhar com a Betclic é uma oportunidade para mostrar como uma marca líder pode usar este ecossistema de forma mais estratégica, mais culturalmente relevante e mais responsável, criando colaborações que fazem sentido para a marca, para os criadores e para as audiências”, afirma Francisco Morgado Véstia, global director de strategic communications & business development da Samy.

A Samy irá trabalhar em estreita colaboração com a Betclic na ativação de uma estratégia integrada, combinando dados, criatividade e tecnologia para desenvolver relações de longo prazo com criadores, reforçar a consistência da marca nas plataformas sociais e criar iniciativas capazes de gerar impacto junto das comunidades certas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Betclic ‘aposta’ na Samy como agência de influencer marketing em Portugal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Festival ECO
O que vão discutir os protagonistas no Festival ECO?

O ECO promove no dia 27 de maio um festival de jornalismo ao vivo, que junta a economia, a cultura, as artes as ciências, o desporto e a política. Inscreva-se (já há poucos lugares disponíveis).

ECO,

Telecomunicações
Falha no serviço de televisão da Meo “totalmente resolvida”

Clientes desta operadora de norte a sul de Portugal continental estiveram sem serviço de televisão e com dificuldade para contactar o serviço de apoio.

Lusa,

Pessoas +M
Vitor Cunha deixa Kreab. “Vou largar a comunicação”, garante

"Mudar de vida é mudar de vida, não é abrir uma empresa ao lado", garante o até agora administrador da Kreab (ex-grupo JLM). Voltar ao jornalismo é uma hipótese.

Carla Borges Ferreira,