Betclic ‘aposta’ na Samy como agência de influencer marketing em Portugal

A Samy irá trabalhar em colaboração com a Betclic na ativação de uma estratégia integrada, combinando dados, criatividade e tecnologia para desenvolver relações de longo prazo com criadores.

A marca de apostas Betclic escolheu a Samy como como agência de influencer marketing e colaboração com criadores de conteúdo em Portugal. A parceria pretende reforçar a aposta da Betclic numa presença digital mais próxima das comunidades, mais relevante culturalmente e mais integrada no ecossistema de criadores em Portugal.

“Num mercado onde a atenção das audiências está cada vez mais fragmentada, os criadores de conteúdo assumem um papel crescente na forma como as marcas constroem confiança, relevância e relação com diferentes comunidades. Para a Betclic, esta colaboração representa uma nova etapa na forma como a marca pretende comunicar no território digital, combinando entretenimento, proximidade e responsabilidade”, explica a marca, em comunicado.

“Queremos continuar a construir uma marca próxima, relevante e capaz de participar nas conversas certas, com os criadores certos e de forma responsável. A Betclic tem uma posição de liderança no mercado português e isso traz também uma responsabilidade acrescida na forma como comunicamos e colaboramos com o ecossistema digital. Na Samy encontrámos um parceiro com visão estratégica, agilidade criativa e conhecimento sólido do universo de creators, capaz de nos ajudar a evoluir esta presença com consistência e critério”, afirma Miguel Domingues, brand manager da Betclic Portugal.

“Creator marketing não é apenas alcance. É contexto, credibilidade e capacidade de construir relações reais entre marcas, criadores e comunidades. Trabalhar com a Betclic é uma oportunidade para mostrar como uma marca líder pode usar este ecossistema de forma mais estratégica, mais culturalmente relevante e mais responsável, criando colaborações que fazem sentido para a marca, para os criadores e para as audiências”, afirma Francisco Morgado Véstia, global director de strategic communications & business development da Samy.

A Samy irá trabalhar em estreita colaboração com a Betclic na ativação de uma estratégia integrada, combinando dados, criatividade e tecnologia para desenvolver relações de longo prazo com criadores, reforçar a consistência da marca nas plataformas sociais e criar iniciativas capazes de gerar impacto junto das comunidades certas.