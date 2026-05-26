Concertos de Bad Bunny condicionam trânsito até quarta-feira junto ao Estádio da Luz

Os concertos do músico Bad Bunny esta terça e quarta-feira, em Lisboa, poderão obrigar a condicionamentos ou cortes de trânsito nas imediações do Estádio da Luz na “medida do estritamente necessário”, devido ao “fluxo de pessoas”, indicou a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP refere que implementará “um dispositivo policial destinado a garantir a segurança de todos” até quarta-feira, estando as artérias adjacentes ao Estádio da Luz, em Benfica, condicionadas entre as 14:00 e as 02:00.

Na Rua Ernâni Lopes (lado oposto ao Hospital dos Lusíadas), Avenida Machado Santos, Impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras) e Praça Cosme Damião os condicionamentos irão prolongar-se até às 00:00 de sexta-feira.

Na nota, a PSP indica ainda que, entre as 14:00 e as 02:00, implementará, na “medida do estritamente necessário, os condicionamentos e/ou cortes de trânsito, de acordo com os fluxos de pessoas, para garantir a segurança de todos os que se dirigem para o concerto”.

Estes cortes ou condicionamentos poderão ocorrer na Avenida Machado Santos e artérias confluentes, Avenida Eusébio da Silva Ferreira (acesso ao Parque -3 do estádio do Sport Lisboa e Benfica e à Avenida do Colégio Militar), Rua António Alçada Batista e Impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 — Rotunda das Oliveiras, Praça Cosme Damião (Parque de Estacionamento “EMEL”) e Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide).

A PSP aconselha os espetadores dos concertos a utilizarem transportes públicos, dirigirem-se ao recinto com “bastante antecedência”, atendendo “aos procedimentos de segurança implementados”, e verificarem os itens proibidos que não poderão entrar no estádio.

“Se estacionar na via pública verifique se deixou o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária e a não impedir as saídas e as entradas das garagens, verifique se deixou o veículo trancado e não deixe valores à vista no seu interior, não ostente ou transporte objetos valiosos, bem como quantias monetárias elevadas, e se transportar mochila ou mala, mantenha-a sempre fechada e junto à parte frontal do corpo”, recomenda ainda a PSP.

O primeiro concerto do músico porto-riquenho Bad Bunny em Portugal, no âmbito da digressão mundial “Debí tirar más fotos”, está agendando para esta terça à noite, estando a hora oficial de abertura das portas ao público prevista para as 17:00.

Bad Bunny chega a Portugal já transformado num fenómeno global do hip hop latino, sobretudo pelo sucesso do sexto álbum de originais, “Debí tirar más fotos”, que dá nome à digressão. O rapper, premiado nos Grammy e Grammy Latino, foi o músico mais escutado em 2025 na plataforma de streaming Spotify.

Benito Antonio Martínez Ocasio consolidou o estatuto de estrela mundial ao protagonizar este ano o tradicional espetáculo de intervalo do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano. Na atuação, o rapper fez uma celebração da cultura de Porto Rico, mas também levou uma mensagem de união para os continentes norte e sul-americanos.

A digressão “Debí tirar más fotos” começou em novembro na República Dominicana e a etapa europeia arrancou na semana passada em Barcelona (Espanha), seguindo-se agora em Lisboa e, depois, novamente em solo espanhol, com 10 concertos em Madrid. Além de Espanha e Portugal, a digressão na Europa inclui datas na Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Suécia, Polónia, Itália e Bélgica.