Cristiano Ronaldo é o novo embaixador global da chinesa Dreame

Sob o lema "Dreame to Win", a nomeação de Cristiano Ronaldo como embaixador representa um avanço estratégico na presença global da Dreame. A sua imagem vai integrar todas as categorias de produtos.

A Dreame Technology, marca chinesa de eletrodomésticos e soluções para casas inteligentes, celebrou uma parceria com o futebolista Cristiano Ronaldo, tornando-se este em embaixador global da marca. A parceria concretiza-se sobre o mote “Dreame to Win”.

Esta nomeação pretende representar um avanço estratégico na presença global da marca Dreame, de forma a refletir o atual grau de maturidade internacional da empresa.

“Após anos de rápida expansão e avanços consistentes na tecnologia de motores de alta velocidade e em sistemas baseados em IA, a Dreame consolidou a sua posição como referência global, agora reforçada por esta parceria de grande visibilidade; um desfecho lógico do crescimento da Dreame, sinalizando a sua preparação para liderar o mercado de eletrodomésticos de gama alta numa escala verdadeiramente global”, explica a empresa, em comunicado.

Sobre a parceria em específico, a Dreame considera que “esta aliança assenta numa profunda sintonia de valores“. “No seu respetivo domínio, Cristiano Ronaldo tornou-se um ícone mundial graças à sua autodisciplina inabalável, perseverança e empenho em ultrapassar os limites profissionais. Estes mesmos princípios constituem a espinha dorsal da filosofia empresarial da Dreame: o foco numa visão duradoura, a liderança tecnológica e o aperfeiçoamento contínuo da experiência do utilizador”, nota.

“Estou sempre à procura de parceiros que partilhem a minha busca pela excelência e o meu empenho no trabalho árduo. A Dreame é uma marca que inova e oferece um desempenho de topo, tornando a vida mais fácil e melhor. Estou entusiasmado por me juntar à família Dreame e apoiar a sua missão de liderar o mercado global”, afirmou Cristiano Ronaldo.

“Isto é mais do que um simples patrocínio. É uma aliança poderosa entre um líder tecnológico e uma marca desportiva de renome mundial“, afirmou, por sua vez, Colm Chang, presidente da Dreame Global. “Reconhecemos mutuamente a força, a visão e a perspetiva de longo prazo um do outro. O espírito de concentração e excelência do Cristiano está em profunda sintonia com a nossa missão de liderar o setor e influenciar o mundo através da tecnologia inteligente”, explicou.

A Dreame irá integrar a imagem de Ronaldo em todas as suas categorias de produtos, incluindo limpeza inteligente em ambientes interiores e exteriores, grandes eletrodomésticos inteligentes, cuidado pessoal e pequenos eletrodomésticos para cozinha.