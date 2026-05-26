“Estamos muito bem assegurados” de gasolina, gasóleo e jet fuel, garante co-CEO da Galp

⚡ ECO Fast O co-CEO da Galp, João Diogo Marques Silva, assegura que as reservas de combustível em Portugal estão garantidas e não há motivos para preocupação.

Destaca que 80% do jet fuel é assegurado pela produção nacional e que a refinaria da Galp opera continuamente, permitindo a exportação de produtos excedentes.

A Agência Internacional de Energia advertiu a 18 de maio que a ‘almofada’ das reservas comerciais de petróleo acumuladas antes da guerra no Médio Oriente e do encerramento de Ormuz vai-se esgotar numa questão de semanas

O co-CEO da Galp, João Diogo Marques Silva, garante que não há motivos para preocupação no que diz respeito às reservas de combustível no país. “Estamos muito bem assegurados, tanto do ponto de vista da gasolina, do gasóleo, como do jet fuel, que são os produtos principais. Os portugueses podem estar tranquilos“, afirmou, à margem de um evento de inauguração de postos de carregamento da Galp, na estação de serviço da A1 em Pombal. De acordo com o co-CEO, mantém-se a fatia de jet fuel assegurada pela produção nacional: 80%.

Confrontado com a questão de se existe o risco de se verificar escassez dentro de semanas, João Diogo Marques da Silva negou. “Não, não se vão esgotar em semanas. Nós temos uma refinaria que trabalha ininterruptamente, portanto aquilo que tem que assegurar é a produção, e nós até exportamos produtos que não são necessários no mercado português“, afirmou, para depois concluir: “Nós temos reservas suficientes e temos uma refinaria a trabalhar que permite tranquilizar os portugueses”.

No passado 18 de maio, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, advertiu que a ‘almofada’ das reservas comerciais de petróleo acumuladas antes da guerra no Médio Oriente e do encerramento de Ormuz vai-se esgotar numa questão de semanas.

As reservas “estão a esgotar-se muito rapidamente”, alertou Birol em declarações à imprensa durante o primeiro dia da reunião dos ministros das Finanças do G7 em Paris. Questionado se se trata de semanas ou meses, respondeu que “ainda restam várias semanas, mas devemos estar cientes de que está a diminuir rapidamente”.