Direto EUA lançam ataques de “caráter defensivo” contra o Irão
Secretário de Estado norte-americano Marco Rubio avisa que Estreito de Ormuz “tem de estar aberto, de uma forma ou de outra”. Redação final de eventual acordo com Teerão poderá demorar “alguns dias”.
As forças armadas norte-americanas realizaram na noite de segunda-feira vários ataques no sul do Irão contra vários alvos, incluindo embarcações que estariam a tentar colocar minas e posições de lançamento de mísseis.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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