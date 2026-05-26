Filipa Ferreira Leitão é a nova Head of Legal da Bauer Media Audio Portugal

A Bauer Media Audio Portugal acaba de anunciar a contratação de Filipa Ferreira Leitão como Head of Legal. Com mais de dez anos de experiência nas áreas de direito tecnológico, proteção de dados, concorrência, consumer law, publicidade e enquadramento regulatório, Filipa Ferreira Leitão passa a liderar a estratégia jurídica da empresa, assegurando o acompanhamento legal transversal às diferentes áreas de negócio, bem como o reforço das práticas de compliance, proteção de dados e relações institucionais.

Formada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e com um Mestrado na Universidade Católica Portuguesa, ao longo do seu percurso profissional desempenhou funções em organizações de referência como a Nestlé Portugal, NOS, Cuatrecasas, CCA Law Firm e Media Capital, tendo desenvolvido uma carreira marcada pelo aconselhamento jurídico estratégico em contextos de transformação digital, inovação, regulação e gestão de risco.

Na Bauer Media Audio Portugal, terá como missão garantir o alinhamento da atividade da empresa com o quadro legal e regulatório aplicável, assegurando o suporte jurídico à operação e contribuindo para uma gestão cada vez mais robusta, ágil e orientada para o futuro.

“É com enorme entusiasmo que abraço este novo desafio na Bauer Media Audio Portugal. Trata-se de uma organização dinâmica, inovadora e com uma forte ambição de crescimento. Quero contribuir para que a área jurídica seja um verdadeiro parceiro estratégico do negócio, apoiando a inovação e assegurando um enquadramento sólido, ágil e alinhado com os desafios de um setor em constante transformação”, afirma Filipa Ferreira Leitão.

Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal, adianta: “A entrada da Filipa representa um reforço muito relevante para a Bauer Media Audio Portugal. A sua experiência, visão estratégica e profundo conhecimento das áreas jurídica e regulatória serão fundamentais para continuarmos a evoluir com ambição, assegurando uma operação cada vez mais preparada para responder aos desafios e oportunidades do mercado.”