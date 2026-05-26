Galp completa corredor de carregamento elétrico ultrarrápido que liga Porto ao Algarve

A Galp completou o corredor de carregamento ultrarrápido que passa a ligar o Porto ao Algarve ao longo das autoestradas A1 e A2, com a entrada em operação do hub elétrico de Pombal, inaugurado esta terça-feira.

O projeto, no valor de 6,1 milhões de euros, contempla a instalação de 96 carregadores ultrarrápidos distribuídos por oito hubs, com uma potência total de 20 megawatts (MW), localizados nas principais áreas de serviço de dois dos principais eixos rodoviários do país: Pombal e Aveiras (A1), e Alcácer do Sal e Aljustrel (A2). Com a inauguração do hub de Pombal, a Galp conclui este ciclo de investimento.

As novas plataformas de carregamento “foram pensadas para reduzir significativamente os tempos de paragem e melhorar a experiência dos utilizadores”, afirma a Galp. Em menos de 20 minutos é possível recuperar a bateria útil, com tempos mais rápidos nos veículos que tirem partido de potências de carregamento superiores.

Os pontos de carregamento estão inseridos em espaços com oferta de conveniência, incluindo zonas cobertas, iluminação reforçada e soluções de pagamento integradas.

A mobilidade elétrica é uma área em forte crescimento na Galp, que tem vindo a duplicar anualmente a sua infraestrutura de carregamento desde 2020. Em Portugal e Espanha, a empresa conta com mais de 9300 tomadas públicas e privadas.

Galp investiu 60 milhões em mobilidade elétrica

O co-CEo da Galp indica que a empresa já investiu mais de 60 milhões de euros em mobilidade elétrica, nos últimos seis anos, que se traduz num total de 10.550 carregadores. “Todos os anos nós investimos cerca de 15 milhões de euros. É um investimento consistente”, afirma o CEO.

Nos discursos que abriram o evento, o CEO da Brisa, António Pires de Lima, considerou “essencial” assegurar que as pessoas que escolhem ter uma viatura elétrica estão libertas da ansiedade que antes constituía uma viagem de carro elétrico, e contou 12 mil postos de carregamento ao longo das autoestradas portuguesas. “Hoje é perfeitamente possível ter viatura elétrica, mas é por vezes uma aventura assegurar carregamento fácil nas zonas do interior”, onde “nem sempre é fácil o business case”, alertou, apelando a uma “maior parceria entre estado e operadores privados”, para estender a mobilidade elétrica a todo o país.

Questionado sobre se faria sentido para a Galp fechar a respetiva rede de carregamentos a outros operadores, face ao fim da interoperabilidade obrigatória que decorre do novo regime da mobilidade elétrica, o mesmo não adiantou qualquer posição: “não é um tema que esteja nesta altura definido, portanto não vou nesta altura comentar”, indicou. O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, recusou prestar declarações à comunicação social.

Sobre os licenciamentos, o co-Ceo da Galp considera que, mais que um problema para a Galp, “é um problema para os portugueses”. “Temos de agilizar esses mecanismos de licenciamento entre todas as entidades que intervêm, para que o cliente não tenha que esperar, que aguardar 15 meses para, desde o momento do início da construção, até à conclusão em que hoje estamos aqui”, defendeu.

No discurso que fez no evento, o ministro das infraestruturas considerou que a liberalização do mercado vem contribuir para que o crescimento da penetração de carros elétricos no país seja acompanhado de um crescimento da infraestrutura.

(Notícia atualizada às 12h41)