Guterres “profundamente preocupado” com escalar dos ataques russos

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que está “profundamente preocupado” com o anúncio da Rússia de que planeia lançar ataques contra empresas de defesa ucranianas e centros de tomada de decisão em Kiev.

As declarações de Guterres ao Conselho de Segurança das Nações Unidas surgem depois de Moscovo ter instado os cidadãos estrangeiros residentes em Kiev, incluindo funcionários diplomáticos, a abandonar a capital ucraniana devido à iminência de novos bombardeamentos.

“Agora, mais do que nunca, é imperativo evitar qualquer escalada de um conflito que já causou um número devastador de mortes entre os civis e que corre o risco de tornar a busca pela paz ainda mais distante, prolongando o sofrimento das pessoas”, vincou António Guterres, citado pela Reuters.

O secretário-geral das Nações Unidas afirmou que o anúncio russo veio na sequência de relatos de um ataque de drone ucraniano a um prédio universitário e a um dormitório na cidade ucraniana de Starobilsk, atualmente controlada pela Rússia.

“Condenamos o ataque à escola, assim como condenamos todos os ataques contra civis e infraestruturas civis, onde quer que ocorram”, acrescentou Guterres.