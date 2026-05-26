Hoje nas notícias: vistos gold, Martifer e Kristin

As alterações à lei da nacionalidade estão a levar titulares de vistos gold a avançarem contra o Estado português, enquanto a OPA sobre a Martifer enfrenta contestação de investidores que consideram o preço demasiado baixo. Há ainda dezenas de câmaras municipais que continuam sem responder aos pedidos de apoio para habitações afetadas pelas tempestades, deixando milhares de famílias à espera de ajuda. Conheça estas e outras notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Detentores de vistos gold avançam contra o Estado português

A PAIIR, associação portuguesa de imigração, investimento e realocação (Portuguese Association of Immigration, Investment and Relocation, em inglês), que representa titulares e candidatos a vistos gold, está a preparar uma ação coordenada contra o Estado devido às novas regras da nacionalidade portuguesa. Os imigrantes consideram que o aumento do prazo para acesso à nacionalidade e os atrasos da AIMA prejudicam milhares de investidores que confiaram na legislação anterior.

Leia a notícia completa no jornal Expresso.

Fundo reforça posição na Martifer para travar OPA da Visabeira

A gestora Optimize Investment Partners reforçou a sua posição na Martifer para quase 5% do capital, comprando ações acima do preço oferecido pela OPA lançada pela Visabeira Indústria. O fundo considera que os 2,057 euros por ação propostos na operação não refletem o verdadeiro valor da empresa e decidiu não vender a sua participação. Também as associações de acionistas minoritários contestam o montante oferecido, aumentando a pressão sobre a oferta que surgiu após a Visabeira passar a controlar mais de 87% dos direitos de voto da Martifer.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios.

Lisboa lidera atraso na análise de apoios após comboio de tempestades

Mais de 70 câmaras municipais ainda não concluíram a análise de qualquer pedido de apoio à recuperação de habitações danificadas pelas tempestades do início do ano, sendo Lisboa o município com pior registo, com 93 candidaturas pendentes. Almada, Sintra, Cascais e Loures estão também entre os concelhos com dezenas de processos por avaliar e sem decisões tomadas até agora. Enquanto alguns municípios já concluíram praticamente todas as análises, em zonas fortemente afetadas como Leiria e Marinha Grande milhares de famílias continuam à espera de resposta para avançarem com obras de reconstrução.

Leia a notícia completa no jornal Público.

Guerra ameaça abastecimento de luvas e máscaras em Portugal

A Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos (Apormed) alerta para o risco de escassez de dispositivos médicos em Portugal caso o conflito no Médio Oriente continue a agravar os custos de produção e abastecimento. O aumento significativo do preço de matérias-primas essenciais, como PVC, polipropileno, aço e hélio, está a dificultar a capacidade das empresas em fornecer produtos ao SNS pelos valores definidos nos contratos públicos. A associação avisa ainda que algumas empresas já operam abaixo do custo de produção, o que poderá comprometer o fornecimento de luvas, máscaras, seringas e outros equipamentos hospitalares nas próximas semanas.

Leia a notícia completa no Jornal Económico.

Portugueses preocupados com inflação e críticos da resposta do Governo

A esmagadora maioria dos portugueses teme que o conflito no Médio Oriente provoque uma nova subida do custo de vida, especialmente nos combustíveis e na inflação, segundo o mais recente barómetro da Aximage para o Diário de Notícias. Cerca de 94% dos inquiridos mostram preocupação com o impacto económico da crise internacional, enquanto 77% consideram insuficientes os apoios dados até agora pelo Governo de Luís Montenegro. A inquietação é particularmente elevada entre as classes sociais mais baixas, habitantes do Sul e Ilhas e pessoas entre os 50 e os 64 anos, que receiam um agravamento das dificuldades financeiras nos próximos meses.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias.