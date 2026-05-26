Innovarisk com novas coberturas nos seguros de responsabilidade civil profissional

A agência de subscrição Innovarisk anunciou o reforço da sua oferta de seguros de Responsabilidade Civil Profissional, passando a disponibilizar soluções “mais abrangentes e flexíveis”. Segundo a mediadora e agência de subscrição, as novidades incluem limites de indemnização mais altos a novas coberturas de danos a bens de empregados, verbas para comparência em tribunais e custos para restituição de imagem, entre outros.

Desta forma, a empresa afirma conseguir “ajustar-se a um universo mais alargado de atividades e perfis de risco, seja para dar resposta a empresas de maior dimensão, seja para necessidades mais específicas e exigentes”.

Também com introdução de melhorias na cobertura das apólices, e “num contexto em que a responsabilidade associada à prestação de serviços é cada vez mais relevante”, esta nova capacidade “permite aos corretores responder de forma mais eficaz a clientes com perfis distintos, desde pequenas empresas até organizações mais estruturadas”.

“A Innovarisk sempre foi uma referência nesta área e, com este reforço da nossa oferta, passámos a chegar a mais clientes e com soluções mais personalizadas”, diz Gonçalo Baptista, Diretor Geral da Innovarisk. “Desde empresas nos ramos da Engenharia e Arquitetura, às atividades no setor da Medicina, a todo o tipo de Instituições Financeiras, não há praticamente nenhum setor terciário que fique de fora desta nova oferta”, conclui.