Jorge Luzzi entra para o Hall of Fame do Risk and Insurance Management Society a título póstumo

Jorge Luzzi foi nomeado para o Risk and Insurance Management Society Hall of Fame no Riskworld 2026, em Filadélfia, nos Estados Unidos. A distinção, atribuída a título póstumo na presença de cerca de dez mil profissionais do setor reunidos este mês de maio, reconhece uma carreira que ajudou a moldar a profissão.

A entrada no Hall of Fame do RIMS, organização mundial de gestão de risco e seguros, é atribuída a profissionais que se destacam pela inovação, liderança e conduta exemplar. No caso de Luzzi, a homenagem premeia o seu trabalho em organizações como a Ciba-Geigy, Novartis, Telecom Italia Mobile e Pirelli, onde exerceu funções de Diretor Global de Gestão de Risco. “As contribuições de Jorge Luzzi para o avanço global da profissão foram incalculáveis”, afirmou Gary A. LaBranche, CEO do RIMS.

Para além da sua carreira executiva, Luzzi dedicou parte do seu percurso ao desenvolvimento institucional da profissão, ocupando cargos de liderança na FERMA – Federação Europeia de Gestão de Riscos, na IFRIMA – Federação Internacional de Associações de Gestão de Riscos e Seguros, e na APOGERIS, a Associação Portuguesa de Gestão de Riscos e Seguros. No Grupo MDS, que integrou em 2013 para liderar a RCG (Risk Consulting Group), foi decisivo na expansão internacional da consultora. Foi também o arquiteto do Brokerslink Risk Managers Forum.

O reconhecimento no Riskworld 2026 não é inédito: em 2002, o RIMS já lhe havia atribuído o Prémio Harry e Dorothy Goodell, e Luzzi foi ainda nomeado Gestor de Risco do Ano pela ALARYS em 2000 e distinguido pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2005. Escreveu o livro “The Challenges of Risk Management”, publicado pelo Grupo MDS, uma obra sobre o papel dos gestores de risco num mundo globalizado.

José Manuel Dias da Fonseca, CEO do Grupo MDS, disse: “Jorge Luzzi foi um pioneiro cuja visão ajudou a moldar a gestão de risco na disciplina global que é hoje. A sua liderança, integridade e paixão pelo desenvolvimento de pessoas e ideias deixaram uma marca indelével no nosso negócio e na indústria a nível mundial.”