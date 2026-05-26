Lisbon Design Week leva o design a 80 espaços da cidade

Até domingo, a cidade apaixonada por design vai andar numa roda-viva. A Lisbon Design Week regressa esta quarta-feira a Lisboa para a sua quarta edição, com um programa que se prolonga até 31 de maio e se distribui por cerca de 80 espaços, 11 zonas da cidade e mais de 150 criadores.

Ateliers, galerias, lojas, museus, hotéis e espaços privados recebem exposições, conversas, workshops, apresentações e encontros dedicados ao design contemporâneo, ao saber fazer e à colaboração entre disciplinas. Entre eles, a ARCO Lisboa, onde Joana Astolfi assina a peça Living Room, uma sala de estar de 100 metros quadrados, reunindo peças de designers participantes e funcionando como ponto de encontro durante a feira de arte.

A edição deste ano cresce na zona da Graça e Anjos, alargando o roteiro para lá dos circuitos mais habituais do design em Lisboa. Colaboração, inclusão e experimentação, cruzando designers, artesãos, marcas, instituições culturais, arquitetos e criativos, são as marcas fortes da edição deste ano, segundo a organização.

Michèle Fajtmann, fundadora e organizadora da Lisbon Design Week, defende que o evento deve ir além da abertura de lojas e ateliers ao público. “Quero que seja um momento de diálogo, descoberta, colaborações e experimentação”, afirma, em comunicado. “O futuro do design português passa pela colaboração, unindo criativos para construir algo verdadeiramente único”.

O feito-à-mão volta a ocupar um lugar central no programa, diz a organização. Um dos principais momentos será a exposição “Design Feito à Mão”, no Arquivo Aires Mateus, com curadoria de André Matos, Vasco Águas e Astrid Suzano. A mostra parte da jarra, um dos objetos mais antigos criados pelo homem, para explorar a relação entre artesanato e design contemporâneo.

O arranque da Lisbon Design Week combina programação diurna e eventos ao final do dia:

De manhã, entre as 10h00 e as 19h00, a GUIALMI recebe um pop up de coworking e a Bryon Studios apresenta uma nova coleção têxtil. A Bica do Sapato acolhe os Podcast Talks Portugal Manual x LDW, enquanto o programa inclui ainda workshops de cerâmica com Witold Riedel e de bordado na Oficina Astolfi, por Rita Teles Garcia, da KROH.

Ao final da tarde, o roteiro passa pelo MUDE e pelo Atelier Daciano da Costa, com a apresentação da reedição da cadeira Osaka, de António Garcia. Seguem-se inaugurações e late openings em espaços como Artlier, FLORES Studio, Servànt Showroom, MODULNOVA Lisboa, A Vida Portuguesa Intendente, The Vintage Hotel, Galeria Tapeçarias de Portalegre, QuartoSala Design Brasileiro, Arquivo Aires Mateus, Banema Studio e Moldo Studios.

A edição de 2026 marca ainda a formalização da parceria estratégica entre a Lisbon Design Week e o MUDE, anunciada em dezembro de 2025. Esta quarta-feira, o museu inaugura a exposição dos 20 finalistas da open call Young Design Generation, dedicada a designers com menos de 35 anos. Uma obra selecionada passará a integrar a coleção do MUDE e um dos participantes receberá um programa de mentoria.

Para Michèle Fajtmann, o futuro da Lisbon Design Week passa por consolidar uma comunidade em torno do design e do artesanato em Portugal. “Para fortalecer o setor, temos de ouvir várias vozes. O talento existe, mas temos de proporcionar mais espaço de manobra para que se possa expressar, crescer e ganhar reconhecimento internacional”.