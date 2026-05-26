Telecomunicações

Meo garante que falha no serviço de televisão está “totalmente resolvida”

  • Lusa
  • 10:39

Clientes desta operadora de norte a sul de Portugal continental estiveram sem serviço de televisão e com dificuldade para contactar o serviço de apoio.

As falhas registadas no serviço de televisão da Meo em algumas zonas do país na segunda-feira foram resolvidas durante a noite, garantiu à Lusa fonte oficial da empresa.

“A Meo confirma que a afetação parcial sentida ontem [segunda-feira] no serviço de televisão ficou totalmente resolvida ainda durante a noite”, afirmou a mesma fonte.

Na segunda-feira, a Meo tinha reconhecido uma “afetação parcial do serviço de televisão” e adiantado que as suas equipas técnicas estavam “totalmente empenhadas na resolução da situação” e que se previa que tudo estivesse ultrapassado “nas próximas horas”.

De acordo com relatos recolhidos pela agência Lusa, o serviço de televisão através da box Android estava sem funcionar pelas 20:30 de segunda-feira.

O portal Downdetector, plataforma que fornece informações em tempo real sobre vários serviços, tinha registado vários relatos de avaria no serviço de televisão da Meo.

Os primeiros relatos de avaria reportados nesta plataforma foram publicados pelas 18:00 de segunda-feira.

Clientes desta operadora de norte a sul de Portugal continental referiam que estavam sem serviço de televisão e com dificuldade para contactar o serviço de apoio.

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