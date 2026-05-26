O que vão discutir os protagonistas no Festival ECO?
O ECO promove no dia 27 de maio um festival de jornalismo ao vivo, que junta a economia, a cultura, as artes as ciências, o desporto e a política. Inscreva-se (já há poucos lugares disponíveis).
É já amanhã, dia 27 de maio, no CCB, em Lisboa. O ECO celebra dez anos e desafiou decisores a convidarem uma personalidade improvável, para um encontro que junta a economia, a cultura, as artes, a ciência, o desporto e a política. “É uma oportunidade para juntar num mesmo palco pessoas que raramente se encontram para conversas que normalmente não acontecem“, antecipa António Costa. O diretor do ECO garante que “mais do que uma conferência, o Festival ECO será uma redação aberta ao país durante um dia“. E este é o alinhamento de um festival de jornalismo ao vivo.
- Últimos lugares disponíveis, inscreva-se aqui.
António Costa, diretor do ECO + Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura
09h15
Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto + André Villas-Boas, presidente do FCPorto
- O clube, a cidade, o povo e a liderança
09h40
Pedro António, CIO da Ageas + José Soares, professor catedrático de Fisiologia
- Os melhores nascem ou treinam-se?
10h05
Marcelo Nico, CEO da Tabaqueira + Chakall, chef
- Que ingredientes encontraram em Portugal para o sucesso?
10h30
Bernardo Maciel, CEO da Yunit + Nuno Delgado, atleta olímpico
- O que faz um campeão olímpico?
10h55
Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal + Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino
- Construir equipas de alta performance em setores maduros (Palco C)
11h20
José Rui Meneses e Castro, CEO da MAP + Nini Andrade da Silva, designer de interiores
- Duas Carreiras, uma visão sobre o futuro dos espaços
11h45
Luís Pinho, country manager Helexia Portugal + Susana Gaspar, cantora lírica
- Descarbonizar também é uma arte?
12h10
Bruno Ferreira, Managing Partner da PLMJ + Marlene, chef
- O caminho para o extraordinário
12h35
Cristina Rodrigues, CEO da Capgemini + Roberta Medina, Rock in Rio
- O negócio da transformação e da experiência
14h25
Sofia Tenreiro, CEO da Siemens Portugal + Miguel Oliveira, piloto de motoGP
- A arte de decisão a 300km/h
14h50
Rui Patrício, sócio da Morais Leitão + João Louro, artista plástico
- Caos e Ordem: O mistério do crime e da arte
15h15
Miguel Maya, CEO do BCP + Luísa Lopes, neurocientista
- Cérebro, decisão e risco, neurociência da liderança em tempos voláteis
15h40
António Lobo Xavier, chairman da EDP + António Lobo Xavier (filho), chef
- Tradição familiar e escolha individual, herdar um caminho e construir o próprio
16h05
José Eduardo Martins, sócio da Abreu + Ana Bárbara Pedrosa, escritora
- Literatura, chão sagrado
16h30
Miguel Cardoso Pinto, CEO EY-Parthenon Portugal + Joana Pitanga, muralista
- Se o mundo fosse um mural, o que seria?
16h55
Nuno Cerejeira Namora, managing partner da Cerejeira Namora, Marinho Falcão + Pedro Chagas Freitas, escritor
- Entre a palavra e o combate
17h20
João Diogo Marques da Silva, Co-CEO da Galp + Pedro Santa Clara, professor universitário
- Como permanecer relevante num mundo onde ninguém tem o mapa
17h45
Podcast O Mistério das Finanças especial com António Barreto
- Portugal quer mesmo reformar-se?
18h30
António Brochado Correia, CEO da PwC + Martim Sousa Tavares, maestro
- O que as empresas ainda não aprenderam com as orquestras
Encerramento
19h00
António José Seguro, Presidente da República
19h20
Maestro Martim Sousa Tavares homenageia Bernardo Sassetti
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