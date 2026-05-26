O que vão discutir os protagonistas no Festival ECO?

É já amanhã, dia 27 de maio, no CCB, em Lisboa. O ECO celebra dez anos e desafiou decisores a convidarem uma personalidade improvável, para um encontro que junta a economia, a cultura, as artes, a ciência, o desporto e a política. “É uma oportunidade para juntar num mesmo palco pessoas que raramente se encontram para conversas que normalmente não acontecem“, antecipa António Costa. O diretor do ECO garante que “mais do que uma conferência, o Festival ECO será uma redação aberta ao país durante um dia“. E este é o alinhamento de um festival de jornalismo ao vivo.

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António Costa, diretor do ECO + Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura

09h15

Pedro Duarte, presidente da Câmara do Porto + André Villas-Boas, presidente do FCPorto

O clube, a cidade, o povo e a liderança

09h40

Pedro António, CIO da Ageas + José Soares, professor catedrático de Fisiologia

Os melhores nascem ou treinam-se?

10h05

Marcelo Nico, CEO da Tabaqueira + Chakall, chef

Que ingredientes encontraram em Portugal para o sucesso?

10h30

Bernardo Maciel, CEO da Yunit + Nuno Delgado, atleta olímpico

O que faz um campeão olímpico?

10h55

Ana Figueiredo, CEO da Altice Portugal + Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino

Construir equipas de alta performance em setores maduros (Palco C)

11h20

José Rui Meneses e Castro, CEO da MAP + Nini Andrade da Silva, designer de interiores

Duas Carreiras, uma visão sobre o futuro dos espaços

11h45

Luís Pinho, country manager Helexia Portugal + Susana Gaspar, cantora lírica

Descarbonizar também é uma arte?

12h10

Bruno Ferreira, Managing Partner da PLMJ + Marlene, chef

O caminho para o extraordinário

12h35

Cristina Rodrigues, CEO da Capgemini + Roberta Medina, Rock in Rio

O negócio da transformação e da experiência

14h25

Sofia Tenreiro, CEO da Siemens Portugal + Miguel Oliveira, piloto de motoGP

A arte de decisão a 300km/h

14h50

Rui Patrício, sócio da Morais Leitão + João Louro, artista plástico

Caos e Ordem: O mistério do crime e da arte

15h15

Miguel Maya, CEO do BCP + Luísa Lopes, neurocientista

Cérebro, decisão e risco, neurociência da liderança em tempos voláteis

15h40

António Lobo Xavier, chairman da EDP + António Lobo Xavier (filho), chef

Tradição familiar e escolha individual, herdar um caminho e construir o próprio

16h05

José Eduardo Martins, sócio da Abreu + Ana Bárbara Pedrosa, escritora

Literatura, chão sagrado

16h30

Miguel Cardoso Pinto, CEO EY-Parthenon Portugal + Joana Pitanga, muralista

Se o mundo fosse um mural, o que seria?

16h55

Nuno Cerejeira Namora, managing partner da Cerejeira Namora, Marinho Falcão + Pedro Chagas Freitas, escritor

Entre a palavra e o combate

17h20

João Diogo Marques da Silva, Co-CEO da Galp + Pedro Santa Clara, professor universitário

Como permanecer relevante num mundo onde ninguém tem o mapa

17h45

Podcast O Mistério das Finanças especial com António Barreto

Portugal quer mesmo reformar-se?

18h30

António Brochado Correia, CEO da PwC + Martim Sousa Tavares, maestro

O que as empresas ainda não aprenderam com as orquestras

Encerramento

19h00

António José Seguro, Presidente da República

19h20

Maestro Martim Sousa Tavares homenageia Bernardo Sassetti