Parlamento vai ouvir Rangel sobre declarações de Rubio sobre Lajes
PS e Livre apresentaram requerimentos para ouvir Paulo Rangel com caráter de urgência. Rubio elogiou Portugal por ter autorizado os EUA a utilizarem a base das Lajes sem qualquer pedido.
O parlamento vai ouvir o chefe da diplomacia portuguesa sobre as declarações do homólogo norte-americano relativas à base das Lajes, depois da comissão de Negócios Estrangeiros ter aprovado o pedido do Livre e chumbado o do PS.
PS e Livre apresentaram requerimentos para ouvir Paulo Rangel com caráter de urgência, depois de terem sido conhecidas declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a elogiar Portugal, afirmando que o Governo deu autorização para a utilização da base das Lajes no conflito com o Irão ainda antes de saber qual seria o pedido.
Na reunião da comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, PSD e Chega chumbaram o requerimento do PS, mas os sociais-democratas abstiveram-se na votação do pedido do Livre, viabilizando assim a ida de Rangel ao parlamento.
No início da semana passada, o ministro já se tinha declarado disponível para ser ouvido pela comissão parlamentar e sugeriu até o dia 18 de maio para essa audição, mas tal não foi possível por não estar agendada nenhuma reunião da comissão.
Rangel também anunciou que faria a audição à porta aberta, mas esta terça Livre e Iniciativa Liberal defenderam que, pelo menos em parte, devia decorrer sem a presença da imprensa. A decisão cabe aos deputados, que ficaram de avaliar esta matéria posteriormente.
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