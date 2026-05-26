Justiça

Em atualização PJ faz buscas na Águas de Gaia por suspeitas de crimes económicos, incluindo corrupção

  • Lusa
  • 10:17

Dezenas de buscas estendem-se a outros locais, incluindo a empresas e domiciliárias, tendo sido emitidos mais de uma dezena de mandados de detenção.

A Polícia Judiciária (PJ) está esta terça-feira a efetuar buscas na empresa municipal Águas de Gaia, no distrito do Porto, no âmbito de um inquérito que investiga a alegada prática de crimes económicos, incluindo corrupção, indicou fonte judicial. O Correio da Manhã avança que já há um diretor detido.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que as dezenas de buscas estendem-se a outros locais, incluindo buscas a empresas e domiciliárias, tendo sido emitidos mais de uma dezena de mandados de detenção.

Em setembro de 2025, o então presidente do Conselho de Administração da Águas de Gaia (ADGAIA), Miguel Lemos Rodrigues, que já se encontrava suspensão de funções, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de corrupção e de outros crimes económicos, por alegada viciação das regras da contratação pública.

Além do anterior presidente das Águas, foram igualmente acusados mais três empresários e cinco pessoas coletivas pela prática de crimes de abuso de poder, de participação económica em negócio, de corrupção ativa e passiva e de tráfico de influência.

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