PRAGMA Advogados integra Luísa Campos Ferreira como sócia

A PRAGMA Advogados integrou Luísa Campos Ferreira como Partner, reforçando a liderança do Departamento de Direito Fiscal ao lado de Ricardo Codeço.

A integração representa uma decisão estratégica da PRAGMA de “voltar a reunir uma equipa que já demonstrou elevados níveis de alinhamento, complementaridade e eficácia no acompanhamento de clientes. A experiência conjunta de Luísa Campos Ferreira e Ricardo Codeço na JPAB – José Pedro Aguiar-Branco Advogados permitiu consolidar uma dinâmica de trabalho assente na sintonia, confiança mútua, na sofisticação técnica e numa visão comum sobre a prática do Direito Fiscal, que a firma pretende agora potenciar no desenvolvimento da sua área fiscal”, segundo comunicado do escritório.

“Na PRAGMA acreditamos que as equipas de maior valor se constroem através de profissionais que partilham visão, confiança e ambição. A integração da Luísa resulta precisamente dessa convicção e reforça a nossa aposta numa prática fiscal sofisticada, próxima do negócio e preparada para acompanhar operações cada vez mais sofisticadas e clientes com necessidades transversais e internacionais”, refere Pedro Ávila, sócio da PRAGMA Advogados.

Com uma carreira em Direito Fiscal, Luísa Campos Ferreira construiu uma prática orientada para o acompanhamento estratégico de empresas, investidores e particulares, assessorando clientes em matérias de reorganização societária, investimento, financiamento, internacionalização e contencioso tributário.

O seu percurso inclui funções de responsabilidade jurídica em grandes grupos nacionais e multinacionais, experiência que lhe proporcionou “um conhecimento particularmente próximo da realidade empresarial e dos desafios fiscais associados ao crescimento, reorganização e expansão internacional das organizações. Ao longo da sua carreira, trabalhou diretamente com administrações, departamentos financeiros e assessores externos, participando na definição e implementação de decisões estratégicas com impacto transversal no negócio”.

A advogada destaca-se ainda pela experiência em assessoria fiscal contínua, contencioso tributário e fiscalidade internacional, acompanhando regularmente investidores e high net worth individuals em matérias de planeamento patrimonial e mobilidade transfronteiriça.

Para Luísa Campos Ferreira, a integração na PRAGMA representa a oportunidade de desenvolver um projeto alinhado com a sua visão sobre a advocacia fiscal: “A PRAGMA tem uma visão muito próxima da forma como acredito que o Direito Fiscal deve ser exercido: com rigor técnico, mas também com uma verdadeira compreensão do negócio, das decisões estratégicas e da realidade dos clientes. O projeto que agora abraço com o Ricardo Codeço representa uma oportunidade muito sólida de construir uma prática fiscal diferenciadora, próxima, sofisticada e preparada para responder aos desafios atuais das empresas e investidores”, refere a nova Partner.

Com esta integração, a PRAGMA reforça o posicionamento da sua prática fiscal “enquanto área estratégica da firma, apostando numa abordagem integrada e orientada para soluções ajustadas aos desafios jurídicos e empresariais de um mercado cada vez mais exigente e internacional”, conclui.