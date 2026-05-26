Quando um seguro muda uma história de vida

Há histórias que começam num acidente, numa doença, numa tempestade ou numa perda inesperada. E há outras que começam precisamente no momento em que alguém encontra o apoio para recomeçar. Foi essa realidade que voltou a ganhar voz na quarta edição do Histórias Seguras, iniciativa do Grupo Ageas Portugal, com o apoio da CNN Portugal, que desafia jovens talentos do audiovisual a transformar histórias reais em curtas-metragens com impacto social e humano.

A entrega dos troféus do Prémio Audiovisual Ageas decorreu no rooftop do edifício Ageas Tejo, em Lisboa, reunindo finalistas, equipas do Grupo Ageas Portugal e Grupo Media Capital, parceiros e convidados, num ambiente marcado pela criatividade, pela emoção e pela reflexão sobre a importância da proteção num mundo cada vez mais imprevisível.

Mais do que um projeto ligado ao audiovisual, o Histórias Seguras tornou-se uma plataforma de sensibilização para o verdadeiro papel dos seguros na vida dessas pessoas. Através de histórias inspiradas em casos reais, os participantes mostram como um seguro de saúde, automóvel, habitação ou proteção familiar pode fazer a diferença quando tudo muda sem aviso.

A curta-metragem Selvaguarda, a grande vencedora da noite, é o exemplo perfeito desta paixão. A história, que retrata uma família que vê as suas férias, passadas numa localidade remota, salvas por uma videochamada com um pediatra do serviço Médico Online (através da app da Médis), ganhou uma dimensão de autenticidade única ao ser filmada na casa da própria guionista, Catarina Araújo. O filme destacou-se pela forma criativa como transforma uma situação de vulnerabilidade familiar num retrato íntimo de resiliência, mostrando que o apoio certo pode fazer a diferença, mesmo nos contextos mais isolados.

Diogo Morgado, mentor do projeto, elogia a entrega dos participantes: “Estes jovens fazem mais do que cinema, eles mergulham em histórias reais e encontram a beleza na vulnerabilidade. A criatividade e dedicação que demonstraram, mesmo com todos os obstáculos nos bastidores, são a prova de que temos uma geração de contadores de histórias pronta para nos emocionar”.

Para além de premiar os jovens talentos portugueses, este projeto tem também como missão desmistificar o papel das seguradoras, com especial foco no apoio, na resiliência e no lado humano por detrás de cada apólice. A iniciativa contou, assim, com três curtas-metragens das marcas do Grupo Ageas Portugal – Ageas Seguros, Seguro Directo e Médis – inspiradas em histórias reais, que ilustraram, de forma única, como o seguro faz diferença em momentos decisivos.

Das três curtas-metragens, surgiram seis vencedores do ‘Prémio Audiovisual Ageas’, que vai na sua quarta edição:

Melhor Realização : Mariana Ganhão (Selvaguarda – Médis)

: Mariana Ganhão (Selvaguarda – Médis) Melhor Direção de Fotografia : Cristóvão Costa (Selvaguarda – Médis )

: Cristóvão Costa (Selvaguarda Médis Melhor Guião : Catarina Araújo (Selvaguarda – Médis )

: Catarina Araújo (Selvaguarda Médis Melhor Produção : Ramon Freitas (Entre Tempos – Ageas Seguros)

: Ramon Ageas Melhor Edição : Ana Catarina Moura (Directo à Vida – Seguro Directo )

: Ana Catarina Moura (Directo Directo Melhor Filme: Selvaguarda ( Médis )

“As ‘Histórias Seguras’ cumprem, pela quarta vez, a sua missão de mostrar o impacto positivo do nosso setor, mas, mais do que isso, de provar que, por detrás de cada apólice, há uma história de apoio e resiliência. O talento e a paixão destes jovens são o reflexo do espírito que vivemos todos os dias no Grupo Ageas Portugal”, remata Rui Rijo, Responsável de Relações Públicas e Comunicação Digital do Grupo Ageas Portugal.

No total das quatro edições, já participaram na iniciativa 446 jovens talentos do mundo audiovisual na fase de candidaturas, resultando na produção de 15 filmes, e na atribuição de 22 troféus do Prémio Audiovisual Ageas a 65 finalistas.

No final de mais uma edição, o projeto ‘Histórias Seguras’ reafirma-se como uma iniciativa de referência na união entre a cultura e o setor empresarial em Portugal. A curta-metragem vencedora, Selvaguarda, está em exibição nos canais da CNN Portugal e nas plataformas digitais do Grupo Ageas Portugal. Os teasers das restantes curtas-metragens finalistas do projeto – Selvaguarda, Entre Tempos e Directo à Vida -, também estão disponíveis online e estarão disponíveis em televisão.

Veja-os aqui: