Atualidade

Sete distritos do centro e sul sob aviso amarelo por calor a partir de hoje

  • Lusa
  • 7:53

O aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" vigora até às 18:00 de quinta-feira, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar a partir desta terça-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente, que se estende aos restantes distritos, à exceção de Faro, a partir de quarta-feira.

O aviso amarelo por “persistência de valores elevados da temperatura máxima” vigora até às 18:00 de quinta-feira, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),

Em Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre começa às 09:00 de terça-feira.

Nos restantes distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, o aviso amarelo começa às 09:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sete distritos do centro e sul sob aviso amarelo por calor a partir de hoje

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Um Festival de jornalismo ao vivo no 10.º aniversário do ECO

ECO,

O jornalismo escrutina e informa, mas também fomenta a discussão. No 10.º aniversário, o ECO promove um Festival que junta economia, cultura, empresas, arte, desporto e ciência e politica.