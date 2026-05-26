Sete distritos do centro e sul sob aviso amarelo por calor a partir de hoje
O aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima" vigora até às 18:00 de quinta-feira, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar a partir desta terça-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente, que se estende aos restantes distritos, à exceção de Faro, a partir de quarta-feira.
O aviso amarelo por “persistência de valores elevados da temperatura máxima” vigora até às 18:00 de quinta-feira, segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),
Em Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre começa às 09:00 de terça-feira.
Nos restantes distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, o aviso amarelo começa às 09:00 de quarta-feira.
O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
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