Trabalhadores da Estoril-Sol convocam plenário para 5.ª feira e exigem aumentos salariais

Os trabalhadores da Estoril Sol anunciaram esta terça-feira um plenário/concentração para quinta-feira, exigindo aumentos salariais imediatos e uma reunião urgente com a Comissão Executiva da empresa, que acusam de falta de diálogo e incompetência.

“Os trabalhadores da Estoril Sol (III) – Turismo, Animação e Jogo, S.A. continuam a manifestar um profundo descontentamento face à postura da Comissão Executiva da empresa, marcada pela ausência de diálogo, pelo adiamento sucessivo de reuniões com as Organizações Representativas dos Trabalhadores (ORT) e pela falta de resposta às legítimas reivindicações dos trabalhadores, nomeadamente no que respeita ao aumento dos salários e das cláusulas de expressão pecuniária”, lê-se num comunicado divulgadopelo Sindicato de Hotelaria Sul.

A agência Lusa tentou obter um comentário da administração da Estoril Sol, mas tal não foi possível até ao momento.

Segundo o sindicato, após um plenário/concentração realizado no passado dia 16 de abril no Casino do Estoril, onde foi aprovada uma proposta reivindicativa comum, as ORT solicitaram por escrito uma reunião com a Comissão Executiva da Estoril Sol, que “chegou a estar agendada para o passado dia 13/05/2026, mas acabou por ser cancelada pela administração da empresa, sem qualquer indicação de nova data, numa atitude de profundo desrespeito para com os trabalhadores”.

As ORT denunciam ainda a “ausência total” da Comissão Executiva “na gestão diária da empresa”, assim como a inexistência de qualquer estratégia para o presente e para o futuro da Estoril Sol (III)” e a “incapacidade de assegurar o cumprimento das mais elementares obrigações legais”.

A prová-lo, apontam o incumprimento do prazo legal para a divulgação dos resultados anuais referentes ao exercício de 2025 e a não apresentação do orçamento para 2026.

“A incapacidade demonstrada pela administração para cumprir as suas obrigações legais ou as opções de gestão que decide seguir a cada momento não podem servir de desculpa para continuar a recusar a valorização dos rendimentos mensais dos trabalhadores”, sustenta o sindicato, reclamando “para ontem” aumentos “justos dos salários e das cláusulas de expressão pecuniária”.

Os trabalhadores da Estoril Sol (III), Turismo Animação e Jogo – que detém a concessão do Casino Estoril e do Casino Lisboa – exigem um aumento salarial nominal de 56,38 euros para todos os trabalhadores, a subida do subsídio de alimentação em um euro por dia e a atualização de 5% dos subsídios de turno, prémio de línguas e abono para falhas.

Adicionalmente, reclamam a atribuição de 25 dias de férias a todos os trabalhadores, não dependentes da assiduidade, e a abertura imediata de um “verdadeiro processo negocial” dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho em vigor na empresa.

Neste contexto, foi convocado um novo plenário geral/concentração de trabalhadores para quinta-feira, durante o qual será entregue um abaixo-assinado “subscrito por centenas de trabalhadores com a exigência de aumentos salariais e respeito pelas ORT”. O plenário/concentração está marcado para as 12:00, junto à porta de serviço do Casino de Lisboa.