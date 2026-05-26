Varsóvia e Londres assinam tratado de cooperação em segurança e defesa

A Polónia e o Reino Unido assinarão na quarta-feira em Londres um tratado em matéria de segurança e defesa que implica também troca de informações de inteligência e combate a ameaças híbridas, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro polaco.

“Este é um momento histórico, já que, depois da assinatura do tratado com a República Francesa em Nancy, a Polónia assinará este tratado com o Reino Unido [na quarta-feira]”, disse Donald Tusk em Varsóvia.

O pacto, que será assinado pelos primeiros-ministros dos dois países, Donald Tusk e Keir Starmer, abrangerá ainda a cooperação nas áreas da segurança sanitária e de cibersegurança. O texto inclui, nomeadamente, disposições para exercícios conjuntos e partilha de informações, acrescentou o Governo polaco.

Membro da União Europeia e da NATO, a Polónia partilha a sua fronteira leste com a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, o que significa que “a instabilidade” se tornou uma realidade de longa data no país, referiu Donald Tusk.

Por isso, adiantou, são importantes estes tratados com países como o Reino Unido, a França e a aliança com os Estados Unidos, bem como um outro tratado que está a ser preparado com a Alemanha. “Tudo isto deve garantir-nos segurança total”, afirmou.

A Polónia, o país mais populoso da fronteira leste da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte), é o membro da aliança que mais investe na defesa, em termos relativos, tendo canalizado mais de 4,8% do seu Produto Interno Bruto (PIB) este ano.

No início de maio, Varsóvia assinou também um acordo de empréstimo com a Comissão Europeia para financiar a modernização das suas forças armadas e da indústria de armamento, pelo qual receberá cerca de 44 mil milhões de euros.

Há um ano, a Polónia e a França assinaram um tratado de amizade e cooperação reforçada em Nancy (leste de França), que incluiu, nomeadamente, uma cláusula sobre defesa e assistência mútua específica para os aliados mais próximos da França.

Além do reforço militar, a Polónia assume-se como um intermediário essencial para reaproximar o Reino Unido da União Europeia.